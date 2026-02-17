Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Δικαστικό «στοπ» στο τηλεφωνικό μάρκετινγκ: Αποζημίωση 50.000 ευρώ για ενοχλητικές κλήσεις
Το Εφετείο Πειραιώς επιδίκασε 50.000 ευρώ για πέντε παράνομες διαφημιστικές κλήσεις σε εγγεγραμμένο στο «Μητρώο 11» - Κατώτατη αποζημίωση 10.000 ευρώ ανά παράβαση και σαφές μήνυμα συμμόρφωσης στην αγορά
Μια ετυμηγορία με ισχυρό αποτύπωμα για την αγορά των τηλεφωνικών προωθήσεων εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς (401/2025), επιβάλλοντας αποζημίωση 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε υπόθεση παράνομων διαφημιστικών κλήσεων.
Το δικαστήριο έστειλε σαφές μήνυμα. ‘Οταν ο πολίτης δηλώνει «όχι», η άρνηση δεσμεύει. Και η παραβίασή της έχει σημαντικό οικονομικό τίμημα.
Οι τηλεφωνικές οχλήσεις προέρχονταν από εταιρεία που είχε συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου για τη διενέργεια εξερχόμενων επικοινωνιών εκ μέρους της εναγόμενης επιχείρησης. Στόχος της συνεργασίας ήταν η ενημέρωση δυνητικών πελατών και ο προγραμματισμός ραντεβού, στο πλαίσιο οργανωμένης εμπορικής καμπάνιας.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση. Η εταιρεία προσέφυγε με έφεση, προβάλλοντας εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και πλημμελή αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.
Εγγραφή στο «Μητρώο 11» και επίμονες κλήσειςΗ διαφορά αφορούσε ασφαλιστικό πράκτορα που από τις 22 Φεβρουαρίου 2023 είχε εντάξει τον αριθμό κινητού του στο ειδικό μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, το αποκαλούμενο «Μητρώο 11». Με ρητή δήλωση είχε απαγορεύσει τη χρήση των στοιχείων του για απευθείας εμπορική προώθηση. Παρ’ όλα αυτά, από τις 10 Μαρτίου έως τις 26 Ιουνίου 2023 δέχθηκε επαναλαμβανόμενες κλήσεις με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.
Διεκδίκησε 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση – Συνολικά 50.000 ευρώΟ ενάγων υποστήριξε ότι οι κλήσεις, παρά τη σαφή άρνησή του, του αφαίρεσαν πολύτιμο προσωπικό και επαγγελματικό χρόνο και προσέβαλαν την προσωπικότητά του, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την πληροφοριακή αυτοδιάθεση.
