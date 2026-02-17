ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό λόγω τροχαίων, πού έχει κίνηση τώρα - Χωρίς ταξί για 2η ημέρα η Αττική

Κύπρος: Αθωώθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ για τα «χρυσά διαβατήρια»
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Αθώωση Πρόεδρος Βουλής Δικαστήριο Βουλευτής Χρυσά διαβατήρια

Κύπρος: Αθωώθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ για τα «χρυσά διαβατήρια»

Η απόφαση έκτασης 170 σελίδων δεν ήταν ομόφωνη και λήφθηκε με πλειοψηφία 2-1 - Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος των δύο -  Το ρεπορτάζ του Al Jazeera δεν χρησιμοποιήθηκε ως μαρτυρικό υλικό στη διαδικασία

Κύπρος: Αθωώθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ για τα «χρυσά διαβατήρια»
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε σήμερα τον πρώην Πρόεδρο της κυπριακής Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη, για την υπόθεση που συνδέθηκε με βίντεο του Al Jazeera και το πρόγραμμα «χρυσών διαβατηρίων».

Η απόφαση έκτασης 170 σελίδων δεν ήταν ομόφωνη και λήφθηκε με πλειοψηφία 2-1. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος των δύο.

Στην αιτιολόγηση, τονίστηκε επίσης ότι δεν τεκμηριώθηκε πως πρώην αρμόδιος υπουργός πιέστηκε ή επηρεάστηκε από τους κατηγορούμενους ώστε να κάνει ενέργειες σε σχέση με πολιτογραφήσεις.

Το βίντεο που δεν έπαιξε στη δίκη

Το Κακουργιοδικείο σημείωσε ότι το ρεπορτάζ του Al Jazeera αποτέλεσε το έναυσμα για τη διερεύνηση, όμως δεν χρησιμοποιήθηκε ως μαρτυρικό υλικό στη διαδικασία.

Καταγράφεται ως κρίσιμο στοιχείο ότι απουσίαζαν ουσιώδεις μάρτυρες, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις από την Κατηγορούσα Αρχή, και υπογραμμίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι μάρτυρες δεν κλήθηκαν στο δικαστήριο.



Μάρτυρες που είχαν κληθεί δεν προσήλθαν, μεταξύ τους δημοσιογράφος του Al Jazeera και Βρετανός κτηματομεσίτης που είχε χρησιμοποιηθεί ως «δόλωμα».

Κλείσιμο
Η μετάδοση του βίντεο από το Al Jazeera είχε οδηγήσει σε παραίτηση τόσο τον τότε Πρόεδρο της Βουλής όσο και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ.

Η αθώωση δεν κλείνει υποχρεωτικά κάθε δρόμο. Στην Κύπρο ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί, υπό προϋποθέσεις που προβλέπει ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 155), να ασκήσει έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για συγκεκριμένους νομικούς λόγους (όπως πλημμελής εφαρμογή του νόμου στα πραγματικά γεγονότα ή ζητήματα παραδοχής/αποκλεισμού μαρτυρίας).

Η σημερινή απόφαση αφορά την ποινική ευθύνη με βάση το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Το δημόσιο και θεσμικό αποτύπωμα της υπόθεσης παραμένει, όπως και το γεγονός ότι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων τερματίστηκε μετά τον σάλο και την πίεση που προκάλεσε διεθνώς.
Μανώλης Καλατζής
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης