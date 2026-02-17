Κύπρος: Αθωώθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ για τα «χρυσά διαβατήρια»
Η απόφαση έκτασης 170 σελίδων δεν ήταν ομόφωνη και λήφθηκε με πλειοψηφία 2-1 - Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος των δύο - Το ρεπορτάζ του Al Jazeera δεν χρησιμοποιήθηκε ως μαρτυρικό υλικό στη διαδικασία
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε σήμερα τον πρώην Πρόεδρο της κυπριακής Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, και τον πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ και επιχειρηματία, Χριστάκη Τζιοβάνη, για την υπόθεση που συνδέθηκε με βίντεο του Al Jazeera και το πρόγραμμα «χρυσών διαβατηρίων».
Η απόφαση έκτασης 170 σελίδων δεν ήταν ομόφωνη και λήφθηκε με πλειοψηφία 2-1. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος των δύο.
Στην αιτιολόγηση, τονίστηκε επίσης ότι δεν τεκμηριώθηκε πως πρώην αρμόδιος υπουργός πιέστηκε ή επηρεάστηκε από τους κατηγορούμενους ώστε να κάνει ενέργειες σε σχέση με πολιτογραφήσεις.
Καταγράφεται ως κρίσιμο στοιχείο ότι απουσίαζαν ουσιώδεις μάρτυρες, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις από την Κατηγορούσα Αρχή, και υπογραμμίστηκε ότι οι συγκεκριμένοι μάρτυρες δεν κλήθηκαν στο δικαστήριο.
Μάρτυρες που είχαν κληθεί δεν προσήλθαν, μεταξύ τους δημοσιογράφος του Al Jazeera και Βρετανός κτηματομεσίτης που είχε χρησιμοποιηθεί ως «δόλωμα».
Η μετάδοση του βίντεο από το Al Jazeera είχε οδηγήσει σε παραίτηση τόσο τον τότε Πρόεδρο της Βουλής όσο και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ.
Η αθώωση δεν κλείνει υποχρεωτικά κάθε δρόμο. Στην Κύπρο ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί, υπό προϋποθέσεις που προβλέπει ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 155), να ασκήσει έφεση κατά αθωωτικής απόφασης για συγκεκριμένους νομικούς λόγους (όπως πλημμελής εφαρμογή του νόμου στα πραγματικά γεγονότα ή ζητήματα παραδοχής/αποκλεισμού μαρτυρίας).
Η σημερινή απόφαση αφορά την ποινική ευθύνη με βάση το αποδεικτικό υλικό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.
Το δημόσιο και θεσμικό αποτύπωμα της υπόθεσης παραμένει, όπως και το γεγονός ότι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων τερματίστηκε μετά τον σάλο και την πίεση που προκάλεσε διεθνώς.
