Κύπρος: Αθωώθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ για τα «χρυσά διαβατήρια»

Η απόφαση έκτασης 170 σελίδων δεν ήταν ομόφωνη και λήφθηκε με πλειοψηφία 2-1 - Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες διαφθοράς σε βάρος των δύο - Το ρεπορτάζ του Al Jazeera δεν χρησιμοποιήθηκε ως μαρτυρικό υλικό στη διαδικασία