Πάτρα: Συνελήφθη 44χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου με ναρκωτικά «bonsai» στο κελί του
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Πάτρα ναρκωτικά

Πάτρα: Συνελήφθη 44χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου με ναρκωτικά «bonsai» στο κελί του

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας

Με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας τύπου «bonsai» εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02/2026) ένας 44χρονος Πακιστανός, κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Η ουσία βρέθηκε έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο κελί του, και συγκεκριμένα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίαδας tempo24, η ποσότητα ήταν διαμοιρασμένη σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
