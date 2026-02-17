Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Πάτρα: Συνελήφθη 44χρονος κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου με ναρκωτικά «bonsai» στο κελί του
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας
Με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας τύπου «bonsai» εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02/2026) ένας 44χρονος Πακιστανός, κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.
Η ουσία βρέθηκε έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο κελί του, και συγκεκριμένα σε εσωτερική τσέπη μπουφάν.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίαδας tempo24, η ποσότητα ήταν διαμοιρασμένη σε πέντε αυτοσχέδιες συσκευασίες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
