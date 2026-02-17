Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Η νέα γενιά επαγγελματιών αναζητά κάτι περισσότερο από μια θέση εργασίας
Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται διαρκώς, η επιλογή εργοδότη έχει εξελιχθεί σε μια στρατηγική απόφαση με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην πορεία κάθε επαγγελματία. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι δεν αναζητούν απλώς μια θέση εργασίας, αλλά ένα περιβάλλον που προσφέρει σταθερότητα, προοπτικές εξέλιξης και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης.
Η εταιρική κουλτούρα, το εργασιακό κλίμα και η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των επαγγελματικών επιλογών. Η έννοια της εργασίας επαναπροσδιορίζεται, με την αναγνώριση, την ευελιξία και την καινοτομία να αποτελούν βασικά ζητούμενα για ανθρώπους που επιδιώκουν κάτι περισσότερο από μια συμβατική επαγγελματική εμπειρία.
Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, ξεχωρίζουν οργανισμοί που αναπτύσσονται με σαφή κατεύθυνση και επενδύουν με συνέπεια τόσο στην τεχνολογία, όσο και τους ανθρώπους τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Novibet. Μια σύγχρονη GameTech εταιρεία με έντονο διεθνές αποτύπωμα, όπου η ανάπτυξη συνιστά σταθερή στρατηγική επιλογή.
Η πορεία της εταιρείας στο διεθνές οικοσύστημα του κλάδου αποτυπώνεται και μέσα από σημαντικές διακρίσεις. Η παρουσία της στην κατάταξη EGR Power 50 και τη λίστα FT Fastest Growing Companies των Financial Times, στη θέση 140, λειτουργεί ως ένδειξη ενός οργανισμού που εξελίσσεται με σαφή τεχνολογικό προσανατολισμό και στρατηγική.
Η δυναμική αυτή αντικατοπτρίζεται και στη λειτουργική της δομή. Με παρουσία σε 9 χώρες, σχεδόν 1.400 εργαζομένους και τέσσερα διεθνή hubs σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό, η εταιρεία διαμορφώνει ένα μοντέλο με έντονα διεθνή χαρακτηριστικά και πολυπολιτισμική καθημερινότητα.
Στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί με σύγχρονες υποδομές, data-driven λογική και διεθνή συνεργασία μεταξύ ομάδων, η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας. Οι άνθρωποι καλούνται να πειραματιστούν, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση προϊόντων και υπηρεσιών με διεθνή εμβέλεια.
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η εργασιακή κουλτούρα. Η Novibet έχει αναγνωριστεί ως Best Workplaces™ in Technology και διαθέτει πιστοποίηση Great Place to Work® σε Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία, διακρίσεις που βασίζονται στην αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων. Πίσω από αυτές τις πιστοποιήσεις βρίσκεται μια καθημερινότητα που δίνει έμφαση στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ουσιαστική δυνατότητα εξέλιξης.
Παράλληλα, για μια γενιά επαγγελματιών που ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για το κοινωνικό αποτύπωμα των οργανισμών, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η διάσταση της κοινωνικής συνεισφοράς. Μέσα από το πρόγραμμα Giant Heart, η Novibet αναπτύσσει με συνέπεια δράσεις κοινωνικής προσφοράς, που εστιάζουν στον αθλητισμό, την υποστήριξη ευπαθών ομάδων και την προστασία των ζώων.
Η φιλοσοφία αυτή δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά ως προέκταση της συνολικής κουλτούρας της εταιρείας, ενισχύοντας την αίσθηση συμμετοχής των ανθρώπων σε κάτι ευρύτερο από τα στενά όρια της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη και την ΕΛΕΠΑΠ, με στόχο την ενίσχυση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης μέσω τεχνολογίας αιχμής, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει στην πράξη ότι η καινοτομία αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν υπηρετεί τον άνθρωπο.
Τελικά, η επιλογή εργοδότη συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές, την κουλτούρα και το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας επαγγελματίας μπορεί να εξελιχθεί ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογική καινοτομία, η εταιρική κουλτούρα και οι δυνατότητες ανάπτυξης αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες, οργανισμοί όπως η Novibet ξεχωρίζουν όλο και περισσότερο στο σύγχρονο εργασιακό τοπίο, αντικατοπτρίζοντας τη μετατόπιση προς πιο σύγχρονα και ανθρωποκεντρικά εργασιακά πρότυπα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
