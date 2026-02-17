Στην Ευελπίδων η 36χρονη τραγουδίστρια που έπεσε σε οχήματα στο Κολωνάκι υπό την επήρεια αλκοόλ
Η 36χρονη έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο, οδηγήθηκε η τραγουδίστρια που συνελήφθη για το τροχαίο ατύχημα, υπό την επήρεια αλκοόλ, στο Κολωνάκι.
Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, ότι η 36χρονη, η οποία είναι τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.
Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 36χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 36χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.
Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.
Η 36χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στο Κολωνάκι
