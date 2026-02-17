Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Μεθυσμένη οδηγός στο Μαρούσι έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές σε άλλα τέσσερα οχήματα
Μεθυσμένη οδηγός στο Μαρούσι έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές σε άλλα τέσσερα οχήματα
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l και στη δεύτερη μέτρηση στα 0,83 mg/l
Στη σύλληψη μια 26χρονης οδηγού που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν αστυνομικοί στο Μαρούσι αφού η γυναίκα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο προκαλώντας καραμπόλα από την οποία υπέστησαν ζημιές άλλα τέσσερα ΙΧ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 26χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 26χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.
Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.
Η 26χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κλεομένους όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 26χρονη κατευθυνόταν προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πρώτο αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε η 26χρονη, το αλκοόλ βρέθηκε στα 0,78 mg/l.
Ακολούθησε και δεύτερη αλκοολομέτρηση στην οποία το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε ήταν 0,83 mg/l.
Η 26χρονη συνελήφθη, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα