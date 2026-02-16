Μητσοτάκης: Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ ήταν η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απώλεια της σπουδαίας βυζαντινολόγου, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών