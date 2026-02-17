Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Αστυνομία και ΑΑΔΕ βρήκαν κατάστημα-«βιτρίνα» για πλαστά επώνυμα προϊόντα στο Ηράκλειο
Στον έλεγχο κατασχέθηκαν περίπου 500 «μαϊμού» προϊόντα
Στην αποκάλυψη παράνομης εμπορικής δραστηριότητας με εκατοντάδες «μαϊμού» προϊόντα οδήγησε ο έλεγχος που έγινε τη Δευτέρα σε κατάστημα στο Ηράκλειο.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, κατά τον έλεγχο του καταστήματος ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, διαπιστώθηκε ότι μια 30χρονη διέθετε προς πώληση τα πλαστά προϊόντα
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση του παραεμπορίου. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα διατίθεντο εκατοντάδες προϊόντα που παραποιούσαν γνήσια εμπορικά σήματα, με τις Αρχές να προχωρούν άμεσα σε κατασχέσεις και επιβολή προστίμων.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, «συνελήφθη, χθες (16.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηράκλειου, 30χρονη ημεδαπή για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία.
Ειδικότερα, χθες (16.02.2026) πρωινές ώρες από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε./ Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα ιδιοκτησίας ημεδαπού, ο οποίος απουσίαζε. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η 30χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη να διαθέτει προς πώληση 492 προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών.
Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».
