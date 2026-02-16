Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος στην Αχαΐα
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Νεκρός Θερμοκήπιο

Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος στην Αχαΐα

Ο άνδρας δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως και εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 ετών.

Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος στην Αχαΐα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Νεαρός εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Βουπρασίου, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με το tempo24.news ο άνδρας δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως και εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 ετών.

Ο άνδρας απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για αυτοψία του χώρου καθώς και Ιατροδικαστής.

Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοχειρία καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης