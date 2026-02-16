Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο εντοπίστηκε 22χρονος στην Αχαΐα
Ο άνδρας δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως και εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 ετών.
Νεαρός εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην περιοχή του Βουπρασίου, στη Δυτική Αχαΐα.
Ο άνδρας απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για αυτοψία του χώρου καθώς και Ιατροδικαστής.
Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοχειρία καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
