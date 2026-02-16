Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Φυλάκιση 15 μηνών σε 68χρονο που παρενόχλησε μαθήτριες στη Λαμία, είπε στο δικαστήριο πως έκανε «πλάκα»
Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το Αυτόφωρο που τον καταδίκασε χωρίς αναστολή
Σε φυλάκιση 15 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας 68χρονος Βούλγαρος που έκανε άσεμνες προτάσεις σε δύο ανήλικες μαθήτριες.
Ο 68χρονος κρίθηκε ένοχος για κατά συρροή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίστηκε πως όσα είπε στα ανήλικα ήταν «για πλάκα».
Υπενθυμίζεται πως ο 68χρονος είχε συλληφθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου μετά την καταγγελία των γονιών των δύο κοριτσιών. Είχε προσαχθεί αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Καμένων Βούρλων όπου και αναγνωρίστηκε από τις ανήλικες και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.
