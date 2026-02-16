Βίντεο λίγο πριν τη φονική σύγκρουση αγροτικού με νταλίκα στον Ασπρόπυργο, θρήνος για τον 41χρονο οδηγό

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Τροχαίο

Κάμερα καταγράφει τη στιγμή που το αγροτικό βγαίνει στη διασταύρωση λίγο πριν συγκρουστεί με το φορτηγό

Κώστας Στάμου
Νεκρός μέσα από τα συντρίμμια του οχήματός του ανασύρθηκε χθες το βράδυ ο 41χρονος οδηγός στον Ασπρόπυργο μετά από τη σφοδρή σύγκρουση με μια νταλίκα στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ελάχιστα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα όταν ο 41χρονος, κινούμενος με το μπλε αγροτικό επί της οδού Αγίου Ιωάννη Στεφάνη, έφτασε μέχρι τη διασταύρωση και επιχείρησε να στρίψει προς Ασπρόπυργο.

Εκείνη την ώρα μια νταλίκα κινούταν επί της Γεωργίου Παπανδρέου προς την αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα μόλις το αγροτικό βγήκε στο δρόμο τα δύο οχήματα να συγκρουστούν.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται το μπλε αγροτικό να φτάνει μέχρι τη διασταύρωση, στην οποία υπάρχει πινακίδα STOP, την ώρα που στο βάθος διακρίνεται η κόκκινη νταλίκα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον κεντρικό δρόμο.

Δείτε το βίντεο:



Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στα επόμενα 20 μέτρα ενώ στα πλάνα ακολουθεί ένα δεύτερο, λευκό φορτηγό το οποίο, πλησιάζοντας στο σημείο του δυστυχήματος, κόβει ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τα συντρίμμια από τη μοιραία σύγκρουση.

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 13 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη συνοδηγό του αγροτικού και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Κώστας Στάμου
