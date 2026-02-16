Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, νεκρός ο οδηγός του ΙΧ
Στο ΙΧ επέβαινε και μια γυναίκα - Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τη νύχτα στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του καθώς το ΙΧ που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος και στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες με το φορτηγό στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη.
Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 13 πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο οδηγό.
Ο 41χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 15, 2026
