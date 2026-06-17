Πανελλαδικές 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αποτελέσματα μέσω sms - Όσα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα για να λαμβάνουν άμεσα και με ασφάλεια τα αποτελέσματά τους στο κινητό τους