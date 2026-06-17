Πανελλαδικές 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αποτελέσματα μέσω sms - Όσα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι
Πανελλαδικές 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αποτελέσματα μέσω sms - Όσα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα για να λαμβάνουν άμεσα και με ασφάλεια τα αποτελέσματά τους στο κινητό τους
Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, που τέθηκε σε λειτουργία χθες (16/6) και μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα (SMS) τα αποτελέσματά τους.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2026 και αφορά τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους.
Μετά απαραίτητη είναι η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα.
Η εν λόγω υπηρεσία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων, που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2026 και αφορά τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους.
Πανελλαδικές 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αποτελέσματα μέσω SMS, όσα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοιΗ είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου.
Μετά απαραίτητη είναι η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου, τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο ένας μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα.
Η εν λόγω υπηρεσία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων, που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
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