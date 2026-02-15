ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Πάτρα Καρναβάλι

Η μεγάλη ώρα των λιλιπούτειων καρναβαλιστών στην Πάτρα

Παιδιά κάθε ηλικίας, συνοδευόμενα από γονείς και εκπαιδευτικούς, συμμετέχουν με ενθουσιασμό στη μεγάλη γιορτή

Ένα αστείρευτο ποτάμι κεφιού, φαντασίας και χρωμάτων ξεχύνεται στους δρόμους της Πάτρας, καθώς μικροί καρναβαλιστές δίνουν τον πιο χαρούμενο παλμό της φετινής διοργάνωσης.

Χρώματα, εμπνευσμένες μεταμφιέσεις και αστείρευτη ενέργεια πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης. Παιδιά κάθε ηλικίας, συνοδευόμενα από γονείς και εκπαιδευτικούς, συμμετέχουν με ενθουσιασμό στη μεγάλη γιορτή.

Το κέφι είναι μεταδοτικό και η ατμόσφαιρα γιορτινή, αποδεικνύοντας πως το Καρναβάλι των Μικρών αποτελεί μια από τις πιο τρυφερές και ζωντανές στιγμές του Πατρινού Καρναβαλιού.

Παρά το γεγονός ότι ο καιρός νωρίτερα δεν στάθηκε σύμμαχος, τίποτα δεν μπόρεσε να μειώσει τη διάθεση μικρών και μεγάλων, που κατέκλυσαν την πόλη για να απολαύσουν το θέαμα.

Το Καρναβάλι των Μικρών είναι η απόδειξη ότι η χαρά, η δημιουργικότητα και το ομαδικό πνεύμα πρωταγωνιστούν. Οι μικροί καρναβαλιστές δίνουν το πιο αισιόδοξο μήνυμα, μετατρέποντας την Πάτρα σε μια μεγάλη, πολύχρωμη σκηνή γιορτής.

Δείτε ζωντανά την παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών από το  Ionian TV

Πατρινό Καρναβάλι 2026 | Το Καρναβάλι των μικρών - LIVE
