Η μεγάλη ώρα των λιλιπούτειων καρναβαλιστών στην Πάτρα
Παιδιά κάθε ηλικίας, συνοδευόμενα από γονείς και εκπαιδευτικούς, συμμετέχουν με ενθουσιασμό στη μεγάλη γιορτή
Ένα αστείρευτο ποτάμι κεφιού, φαντασίας και χρωμάτων ξεχύνεται στους δρόμους της Πάτρας, καθώς μικροί καρναβαλιστές δίνουν τον πιο χαρούμενο παλμό της φετινής διοργάνωσης.
Χρώματα, εμπνευσμένες μεταμφιέσεις και αστείρευτη ενέργεια πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης. Παιδιά κάθε ηλικίας, συνοδευόμενα από γονείς και εκπαιδευτικούς, συμμετέχουν με ενθουσιασμό στη μεγάλη γιορτή.
Το κέφι είναι μεταδοτικό και η ατμόσφαιρα γιορτινή, αποδεικνύοντας πως το Καρναβάλι των Μικρών αποτελεί μια από τις πιο τρυφερές και ζωντανές στιγμές του Πατρινού Καρναβαλιού.
Παρά το γεγονός ότι ο καιρός νωρίτερα δεν στάθηκε σύμμαχος, τίποτα δεν μπόρεσε να μειώσει τη διάθεση μικρών και μεγάλων, που κατέκλυσαν την πόλη για να απολαύσουν το θέαμα.
Το Καρναβάλι των Μικρών είναι η απόδειξη ότι η χαρά, η δημιουργικότητα και το ομαδικό πνεύμα πρωταγωνιστούν. Οι μικροί καρναβαλιστές δίνουν το πιο αισιόδοξο μήνυμα, μετατρέποντας την Πάτρα σε μια μεγάλη, πολύχρωμη σκηνή γιορτής.
