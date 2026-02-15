ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Συνελήφθη 65χρονος στη Φθιώτιδα: Μέθυσε, μάλωσε με τη γυναίκα του και σκότωσε τον σκύλο τους

Λίγη μετά το τραγικό συμβάνη αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε

Το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας, ένας άντρας 65 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τη σύζυγό του και, υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε με καραμπίνα τον σκύλο της οικογένειας.

Μετά την πράξη του, εγκατέλειψε το σπίτι κρατώντας το όπλο, όμως η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το σοβαρό περιστατικό και λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
