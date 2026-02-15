Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Συνελήφθη 65χρονος στη Φθιώτιδα: Μέθυσε, μάλωσε με τη γυναίκα του και σκότωσε τον σκύλο τους
Λίγη μετά το τραγικό συμβάνη αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε
Το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας, ένας άντρας 65 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τη σύζυγό του και, υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε με καραμπίνα τον σκύλο της οικογένειας.
Μετά την πράξη του, εγκατέλειψε το σπίτι κρατώντας το όπλο, όμως η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το σοβαρό περιστατικό και λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
