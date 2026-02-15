Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 82χρονου στην Αλεξανδρούπολη – Συνελήφθησαν τρεις νεαροί Ρομά, ο ένας ανήλικος
Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 82χρονου στην Αλεξανδρούπολη – Συνελήφθησαν τρεις νεαροί Ρομά, ο ένας ανήλικος
Η έρευνα και το υλικό από κάμερες ασφαλείας οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων
Στη σύλληψη τριών νεαρών, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αλεξανδρούπολη για τη δολοφονία ενός 82χρονου συνταξιούχου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ η υπόθεση εξετάζεται ως ανθρωποκτονία με κίνητρο τη ληστεία.
Όπως αναφέρεται, οι τρεις νεαροί φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει την τραπεζική κάρτα του 82χρονου στο παρελθόν για να πραγματοποιήσουν αγορές σε καταστήματα της πόλης. Η υπόθεση είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το θύμα είχε καταγγείλει την κλοπή της κάρτας του, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί ποινική δίωξη.
Ο 82χρονος βρέθηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία. Η έρευνα, καθώς και η αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, οδήγησαν στην ταυτοποίηση και προσαγωγή των τριών υπόπτων.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τους συλληφθέντες, με τον ανήλικο να παραδέχεται τη συμμετοχή του στην πράξη.
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ανακριτή και του Εισαγγελέα.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.
πηγή: evros24
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ η υπόθεση εξετάζεται ως ανθρωποκτονία με κίνητρο τη ληστεία.
Όπως αναφέρεται, οι τρεις νεαροί φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει την τραπεζική κάρτα του 82χρονου στο παρελθόν για να πραγματοποιήσουν αγορές σε καταστήματα της πόλης. Η υπόθεση είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το θύμα είχε καταγγείλει την κλοπή της κάρτας του, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί ποινική δίωξη.
Ο 82χρονος βρέθηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία. Η έρευνα, καθώς και η αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, οδήγησαν στην ταυτοποίηση και προσαγωγή των τριών υπόπτων.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τους συλληφθέντες, με τον ανήλικο να παραδέχεται τη συμμετοχή του στην πράξη.
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ανακριτή και του Εισαγγελέα.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.
πηγή: evros24
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα