Αλεξανδρούπολη: Αγρια δολοφονία ηλικιωμένου μέσα στο σπίτι του

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη

Φανή Χαρίση
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Αλεξανδρούπολης καθώς σήμερα το απόγευμα βρέθηκε δολοφονημένος εντός της οικίας στο κέντρο της πόλης ένας ηλικιωμένος.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr πρόκειται για έναν άνδρα 84 ετών ο οποιος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μέσα στην Αλεξανδρούπολη ενώ από την μακροσκοπική εξέταση διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα.

Ο 84χρονος φέρεται να έμενε μόνος του ενώ την σορό του εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο το οποίο και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Η έρευνα της Αστυνομίας όπως πληροφορείται το protothema.gr στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και όπως επισημαίνεται είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά» ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Αστυνομίας στην Αλεξανδρούπολη.

Η ήρεμη κοινωνία της ακριτικής πόλης είναι συγκλονισμένη από το άκουσμα της φρικτής είδησης της δολοφονίας ενός 84χρονου συμπολίτη που διέμενε μόνος του και βρήκε τραγικό τέλος ενώ πολλοί αναρωτιούνται αν ο ηλικιωμένος έπεσε θύμα ληστείας.
