«Τον αδελφό τους χάσανε»: Ανείπωτος θρήνος για τον 15χρονο που σκοτώθηκε στο μοιραίο τροχαίο στη Λούτσα, συγκλονιστικές μαρτυρίες, βίντεο

Τι κάναμε, μαμά, έλεγε ο 15χρονος οδηγός στη μητέρα του αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί, καρέ - καρέ πώς έγινε το δυστύχημα





Μιλώντας στον ALPHA, η αδελφή του οδηγού περιγράφει την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο τραυματίες.



«Τον αδελφό τους χάσανε» «Η μητέρα μας ήταν στη δουλειά τη, δεν ήμουν σπίτι εγώ είχα πάει σε μιας φίλης μου. Τα κλειδιά που πήραν, ήταν τα δεύτερα κλειδιά που είχε ο πατέρας μου στο συρτάρι. Τα παιδιά είναι σε κατάσταση σοκ, είναι λίγο καλύτερα τώρα. Προσπαθούν κι αυτοί να εμπεδώσουν το τι έχει γίνει, είναι μικρά παιδιά τον αδελφό τους χάσανε. Από μικρά παιδιά, μαζί μεγαλώσαμε με το παιδί».









Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις, προκειμένου να καταλάβουν πώς έγινε το μοιραίο ατύχημα. Όπως αναφέρει ο ALPHA, τα παιδιά αρχικά ήταν μαζί στο προαύλιο χώρο του σχολείου τους κι έπαιζαν. Τότε, ο ένας 15χρονος, ο οδηγός, έριξε την ιδέα να πάρουν το αυτοκίνητο του πατέρα του, περίπου στις 4 το μεσημέρι. Πήγαν στο σπίτι του, πήραν τα δεύτερα κλειδιά και πήραν το αμάξι, καθώς εκείνη την ώρα έλειπε η μητέρα λόγω εργασίας.



Ο ίδιος μαζί με τον φίλο του αναρρώνουν στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο κι οι δύο είναι πολυτραυματίες.



Κλείσιμο Ηχητικό ντοκουμέντο από την πρόσκρουση Σε ηχητικό ντοικουμέντο λίγο πριν την πρόσκρουση που φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, ακούγεται ο θόρυβος από τις ρόδες την ώρα που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει στο δέντρο, με τον θόρυβο της πρόσκρουσης να είναι σοκαριστικοί.



«Έχει πάθει σοκ. Μαμά, ο φίλος μου, μαμά, τι έκανα. Τι κάναμε, μαμά... Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε "πάρε το κλειδί, και το αμάξι", γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα από οδήγηση. Ήρθαν μαζί στο σπίτι, πήραν το αμάξι», λέει η μητέρα του 15χρονου οδηγού.





Από την πλευρά του, ο πατέρας του λέει πώς ο γιος του «είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλήσει, έχει φόβο, έχει τρόμο... Σκέφτεται γιατί να γίνει έτσι...».



«Σκοτώθηκε ακαριαία» Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που περιγράφουν καρέ καρέ τη μοιραία πρόσκρουση.



«Ο οδηγός φώναζε "τι σου έκανα φίλε μου, τι σου έκανα φίλε μου", γιατί τον έβλεπε... Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο από αυτό που έγινε», λέει ένας μάρτυρας.



«Μου ζήτησε το παιδί να καλέσω τη μητέρα του από το κινητό μου, γιατί ήταν σε κατάσταση σοκ, δεν μπορούσε να μιλήσει», δηλώνει ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος αανφέρει στην κάμερα του MEGA: «Έκανε ένα χειρόφρενο, πήγαινε με πολλά χιλιόμετρα, γύρισε το αμάξι τούμπα κι έφυγε το παιδιί απ΄έξω».



Συγκλονιστική είναι η περιγραφή μια κατοίκου της περιοχής:



«Τα παιδιά έρχονταν με πολλά χιλιόμετρα, το αμάξι χτύπησε στο κράσπεδο, αμέσως στο δέντρο, τούμπαρε το αμάξι, πετάχτηκε έξω το ένα παιδί και σκοτώθηκε ακαριαία».