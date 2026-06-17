Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Η φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στην επιχείριση «Ασπίδες»
Η φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στην επιχείριση «Ασπίδες»
Η επιχείρηση «Ασπίδες» στοχεύει στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν
Η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, ενημέρωσε ότι η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε με επιτυχία υποστήριξη σε εμπορικά πλοία, «εξασφαλίζοντας ότι τα πληρώματα και το φορτίο τους θα φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους».
Η επιχείρηση «Ασπίδες», προστίθεται στην ενημέρωση, συνεχίζει να διατηρεί «τη δέσμευσή της να συνεισφέρει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ενδυνάμωση της ναυτιλιακής ασφάλειας σε έναν από τους πιο ζωτικής σημασίας και επικίνδυνους θαλάσσιους διαδρόμους» στον κόσμο.
Η επιχείρηση «Ασπίδες», προστίθεται στην ενημέρωση, συνεχίζει να διατηρεί «τη δέσμευσή της να συνεισφέρει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ενδυνάμωση της ναυτιλιακής ασφάλειας σε έναν από τους πιο ζωτικής σημασίας και επικίνδυνους θαλάσσιους διαδρόμους» στον κόσμο.
The Greek Frigate HS PSARA 🇬🇷 successfully provided support to merchant vessels, ensuring crews and cargo, reached their destination safely. pic.twitter.com/sHIZ1V4dP5— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) June 17, 2026
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