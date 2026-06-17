Η φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στην επιχείριση «Ασπίδες»
ΕΛΛΑΔΑ
Φρεγάτα Ψαρά ΑΣΠΙΔΕΣ

Η φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στην επιχείριση «Ασπίδες»

Η επιχείρηση «Ασπίδες» στοχεύει στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν

Η φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στην επιχείριση «Ασπίδες»
Η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, ενημέρωσε ότι η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά» παρείχε με επιτυχία υποστήριξη σε εμπορικά πλοία, «εξασφαλίζοντας ότι τα πληρώματα και το φορτίο τους θα φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους».

Η επιχείρηση «Ασπίδες», προστίθεται στην ενημέρωση, συνεχίζει να διατηρεί «τη δέσμευσή της να συνεισφέρει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ενδυνάμωση της ναυτιλιακής ασφάλειας σε έναν από τους πιο ζωτικής σημασίας και επικίνδυνους θαλάσσιους διαδρόμους» στον κόσμο.

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