Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διαψεύδει αναφορές για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη στη Βάρκιζα
ΕΛΛΑΔΑ
Βάρκιζα Λαγοκέφαλος Επίθεση Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διαψεύδει αναφορές για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη στη Βάρκιζα

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διαψεύδει αναφορές για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη στη Βάρκιζα
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Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του, διαψεύδει δημοσιεύματα που αφορούν δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας.

Όπως τονίζει, προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την Πολιτική Προστασία του δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Και προσθέτει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωσης του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές.

Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής».

«Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επίσημες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους, ενώ οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους πολίτες για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των λουομένων» καταλήγει η ανακοίνωση.
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