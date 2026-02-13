Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στη Λούτσα: Καρέ καρέ η πορεία του ΙΧ πριν χτυπήσει σε δέντρο, νεκρός 15χρονος, δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Λούτσα Τροχαίο

Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος - «Θεέ μου τι έκανα» φώναζε ο οδηγός μετά το τροχαίο - Τι λένε μάρτυρες από το σημείο

Κώστας Στάμου
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
163 ΣΧΟΛΙΑ
Τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ανήλικος κατέγραψε κάμερα της περιοχής.

Στο βίντεο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr εμφανίζεται το λευκό Fiat Punto να εκτρέπεται της πορείας του και να διολισθαίνει προς τα αριστερά. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση σε δέντρο.

Από το χτύπημα, οι δύο από τους τρεις ανηλίκους που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκαν ενώ ο συνοδηγός, 15 ετών έχασε τη ζωή του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:



Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.

Βίντεο και φωτογραφία από το σημείο:

Κλείσιμο

Ο οδηγός φώναζε "τι έκανα", λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ο οδηγός φώναζε "τι έκανα", τόνισε μεταξύ άλλων αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Δηλώσεις για το τροχαίο στη Λούτσα

Τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε, ανέφερε άλλη μάρτυρας.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:

Τροχαίο στη Λούτσα
