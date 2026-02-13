Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στη Λούτσα: Καρέ καρέ η πορεία του ΙΧ πριν χτυπήσει σε δέντρο, νεκρός 15χρονος, δύο τραυματίες

Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος - «Θεέ μου τι έκανα» φώναζε ο οδηγός μετά το τροχαίο - Τι λένε μάρτυρες από το σημείο