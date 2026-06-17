Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 57χρονος που προκάλεσε τροχαίο μεθυσμένος και κρύφτηκε σε ρεματιά

Ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί πριν φύγει από την ταβέρνα όπου βρισκόταν - Για την κατηγορία της εγκατάλειψης, είπε ότι έτρεξε για να πιάσει τον σκύλο του που βγήκε από το ΙΧ μετά τη σύγκρουση