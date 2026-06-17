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Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 57χρονος που προκάλεσε τροχαίο μεθυσμένος και κρύφτηκε σε ρεματιά
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 57χρονος που προκάλεσε τροχαίο μεθυσμένος και κρύφτηκε σε ρεματιά
Ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί πριν φύγει από την ταβέρνα όπου βρισκόταν - Για την κατηγορία της εγκατάλειψης, είπε ότι έτρεξε για να πιάσει τον σκύλο του που βγήκε από το ΙΧ μετά τη σύγκρουση
Ένα βήμα πριν τη φυλακή βρέθηκε 57χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά οι αστυνομικοί τον… ξετρύπωσαν από τη ρεματιά, όπου είχε τρέξει για να κρυφτεί.
Ο κατηγορούμενος δικάστηκε σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών, για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και εγκατάλειψη του σημείου του ατυχήματος. Μάλιστα, το δικαστήριο διέταξε να εκτίσει πραγματικά τους τέσσερις μήνες και η ποινή αυτή να μην μετατραπεί σε χρηματική. Ωστόσο, αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κι έτσι ο 57χρονος αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος, η οποία αναγνώστηκε στο δικαστήριο, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Πανοράματος το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή, για να προσεγγίσει πρατήριο υγρών καυσίμων. Εκείνη τη στιγμή, η οδηγός του διερχόμενου αυτοκινήτου, στο οποίο μάλιστα επέβαινε και το τριών ετών παιδί της, προσέκρουσε στο όχημα του κατηγορουμένου, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.
Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 57χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο πεζός χωρίς να πράξει όσα προβλέπει ο νόμος, με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν λίγα λεπτά αργότερα κρυμμένο μέσα σε μια ρεματιά.
Σημειώνεται ότι κατά το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ ήταν 1,16 mg/l.
Στην απολογία του, ο 57χρονος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μόλις ένα ποτήρι κρασί πριν αποχωρήσει από την ταβέρνα όπου βρισκόταν. Σχετικά με την κατηγορία της εγκατάλειψης, υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να διαφύγει, αλλά έτρεξε για να πιάσει τον σκύλο του που βγήκε από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση, έχοντας την πρόθεση να επιστρέψει αμέσως μετά.
Ο κατηγορούμενος δικάστηκε σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών, για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και εγκατάλειψη του σημείου του ατυχήματος. Μάλιστα, το δικαστήριο διέταξε να εκτίσει πραγματικά τους τέσσερις μήνες και η ποινή αυτή να μην μετατραπεί σε χρηματική. Ωστόσο, αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κι έτσι ο 57χρονος αφέθηκε ελεύθερος.
Σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος, η οποία αναγνώστηκε στο δικαστήριο, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Πανοράματος το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή, για να προσεγγίσει πρατήριο υγρών καυσίμων. Εκείνη τη στιγμή, η οδηγός του διερχόμενου αυτοκινήτου, στο οποίο μάλιστα επέβαινε και το τριών ετών παιδί της, προσέκρουσε στο όχημα του κατηγορουμένου, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.
Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 57χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο πεζός χωρίς να πράξει όσα προβλέπει ο νόμος, με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν λίγα λεπτά αργότερα κρυμμένο μέσα σε μια ρεματιά.
Σημειώνεται ότι κατά το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ ήταν 1,16 mg/l.
Στην απολογία του, ο 57χρονος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μόλις ένα ποτήρι κρασί πριν αποχωρήσει από την ταβέρνα όπου βρισκόταν. Σχετικά με την κατηγορία της εγκατάλειψης, υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να διαφύγει, αλλά έτρεξε για να πιάσει τον σκύλο του που βγήκε από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση, έχοντας την πρόθεση να επιστρέψει αμέσως μετά.
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