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Συνελήφθη 16χρονος στο Πόρτο Ράφτη για εκβιασμό 14χρονου, άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ
Συνελήφθη 16χρονος στο Πόρτο Ράφτη για εκβιασμό 14χρονου, άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ
Στην συνέχεια ο 16χρονος με τους συνεργούς του διοχετεύονταν τα κοσμήματα σε ανταλλακτήριο χρυσού
Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Πόρτο Ράφτη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση εκβίασης σε βάρος 14χρονου, από τον οποίο φέρεται να απέσπασαν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 16χρονος, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, εξανάγκαζαν κατά τη διάρκεια του περασμένου Μαΐου έναν 14χρονο αλλοδαπό να τους παραδίδει σταδιακά χρυσά κοσμήματα που ανήκαν στη μητέρα του. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν απειλές σωματικής βίας προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα αφαιρεθέντα κοσμήματα οι ανήλικοι εκβιαστές τα διοχετεύονταν σε ανταλλακτήριο χρυσού, με τους δράστες να αποκομίζουν οικονομικό όφελος. Η συνολική αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν εκτιμάται σε περίπου 10.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρεονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 16χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πέντε φωτοβολίδες, έναν μηχανισμό εκτόξευσης φωτοβολίδων και μία σιδερογροθιά.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συνεργών του.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 16χρονος, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, εξανάγκαζαν κατά τη διάρκεια του περασμένου Μαΐου έναν 14χρονο αλλοδαπό να τους παραδίδει σταδιακά χρυσά κοσμήματα που ανήκαν στη μητέρα του. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν απειλές σωματικής βίας προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα αφαιρεθέντα κοσμήματα οι ανήλικοι εκβιαστές τα διοχετεύονταν σε ανταλλακτήριο χρυσού, με τους δράστες να αποκομίζουν οικονομικό όφελος. Η συνολική αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν εκτιμάται σε περίπου 10.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρεονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 16χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πέντε φωτοβολίδες, έναν μηχανισμό εκτόξευσης φωτοβολίδων και μία σιδερογροθιά.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συνεργών του.
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