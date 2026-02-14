Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο
Τροχαίο ατύχημα Βόλος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο

Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους - Ο οδηγός δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο του Βόλου, στη διασταύρωση των οδών Ανθίμου Γαζή, μεταξύ Κουταρέλια και Χατζηαργύρη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το THENEWSPAPER, το ατύχημα συνέβη όταν επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, το όχημα έπεσε σε δέντρο και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα σε φροντιστήριο, το οποίο στεγάζεται στο συγκεκριμένο σημείο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, διαλύοντας την πρόσοψη του καταστήματος. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο οδηγός και ο ανήλικος αδελφός του, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ι.Χ. είχε αγοραστεί μόλις μία ημέρα πριν το ατύχημα και ήταν μεταχειρισμένο.

volos_troxaio9
volos_troxaio10
volos_troxaio1
volos_troxaio2
volos_troxaio3
volos_troxaio4
volos_troxaio5
volos_troxaio6
volos_troxaio7
volos_troxaio8


Άμεσα στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν συγγενείς των δύο νεαρών, προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος. Στον οδηγό πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Οι ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα και το φροντιστήριο είναι εκτεταμένες, ενώ η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετό χρόνο, μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος και την καταγραφή του συμβάντος από τις Αρχές.
