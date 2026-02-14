Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο, Ι.Χ. εξετράπη και κατέληξε σε φροντιστήριο

Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους - Ο οδηγός δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ