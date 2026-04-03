Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, πώς δρούσαν
Τρεις συλλήψεις σε Μεταμόρφωση και Πειραιά – Εξιχνιάστηκαν 25 κλοπές και εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης

Στην εξάρθρωση εγκληματικής συμμορίας και στην σύλληψη τριών ατόμων που διέπρατταν κλοπές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις 30 Μαρτίου στη Μεταμόρφωση Αττικής και στον Πειραιά δύο αλλοδαπούς άνδρες ηλικίας 48 και 46 ετών και μία 32χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η δράση της συμμορίας ξεκινά τουλάχιστον από το 2024, με τα μέλη της να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα και να εισέρχονται σε καταστήματα προσποιούμενοι τους πελάτες, κυρίως σε ώρες αιχμής όπου οι υπάλληλοι ήταν απασχολημένοι. Αφού εντόπιζαν τα προϊόντα που τους ενδιέφεραν, απενεργοποιούσαν το αντικλεπτικό σύστημα με ειδικό μηχάνημα που είχαν στην κατοχή τους και στην συνέχεια τα τοποθετούσαν σε σακούλες με άλλη επωνυμία εταιρείας και αποχωρούσαν χωρίς να κινήσουν υποψίες λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συμμορία είχε αναπτύξει τέτοια επιχειρησιακή ικανότητα ώστε να πραγματοποιεί δύο κλοπές σε διαφορετικά καταστήματα μέσα σε μία ώρα, ενώ δραστηριοποιούνταν σε Αττική, Καλαμάτα, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης και Πύργο Ηλείας με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε 20.250 ευρώ.

Ο 48χρονος και η 32χρονη εντοπίστηκαν πεζοί στη Μεταμόρφωση από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., όπου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ασύρματα ακουστικά που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα, μαγνητικό σύστημα απενεργοποίησης αντικλεπτικών, κυλινδρικός μαγνήτης, κατσαβίδι, μεταλλικό ψαλίδι και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, η 32χρονη και ο 46χρονος εντοπίστηκαν να δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης, καθώς στην οικία τους βρέθηκαν 20 εκριζωμένα δενδρύλλια κάνναβης, 215 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 400 γραμμάρια υπολείμματα δενδρυλλίων, 27 γλάστρες, πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου, ζυγαριά ακριβείας, δύο τρίφτες, 500 ευρώ και 12 διαρρηκτικά κλειδιά.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 25 περιπτώσεις κλοπών, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.


Δείτε Επίσης