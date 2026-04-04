Συνελήφθη καθηγήτρια γυμνασίου στην Καλλιθέα για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή της όταν μετά από τυχαίο έλεγχο βρέθηκαν στη τσάντα της ναρκωτικά μέχρι και κάνναβη σε μορφή σοκολάτας
Σοκαρισμένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα από την είδηση της σύλληψης μιας καθηγήτριας σε γυμνάσιο στην Καλλιθέα, που φέρεται να έδινε ναρκωτικά σε μαθητές. Σύμφωνα με το STAR, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με καταγγελίες η καθηγήτρια, 34 ετών, φέρεται να έδινε στους μαθητές τσιγάρα και ναρκωτικά.
«Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φοβερά δυσάρεστο» δήλωσε καθηγήτρια.
«Δεν ήταν σαν τους άλλους καθηγητές. Ήταν πολύ φιλική σε μας, ένιωθε ότι ήμασταν φίλοι, έφηβος με δασκάλα τώρα», δηλώνει μαθητής.
Μέσα στην τσάντα της εντοπίστηκαν ναρκωτικά μέχρι και κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας». Ο μαθητής που ήταν μαζί της και συνελήφθη και αυτός αρνείται ότι η καθηγήτρια του έδωσε ναρκωτικά.
Οι αστυνομικοί σε έρευνα που έκαναν στο διαμέρισμα της καθηγήτριας εντόπισαν πολλές νάιλον συσκευασίες με διάφορες μικρο-ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Κάτι που θυμίζει τακτική διακίνησης.
Πριν καλά - καλά διοριστεί η καθηγήτρια απομακρύνθηκε από το σχολείο. Πλέον είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.
«Η καθηγήτρια έδινε τσιγάρα και ναρκωτικά στα παιδιά»«Δεν ήταν και η καλύτερη καθηγήτρια» δηλώνει μαθητής, ενώ σοκάρουν οι υπόλοιπες μαρτυρίες και περιγραφές. «Αυτή μοίραζε τσιγάρα και είχα μάθει από 4-5 παιδιά ότι είχε δώσει και ναρκωτικά» δήλωσε επίσης μαθητής του Γυμνασίου της Καλλιθέας στην κάμερα του STAR.
Η καταγγελία γονιού για διακίνηση ναρκωτικών μέσα στο σχολείοΑπό αρχή του νέου έτους, το σχολείο είχε λάβει γνώση για διακίνηση ουσιών ανάμεσα σε μαθητές. Μάλιστα η διευθύντρια στις 27 Ιανουαρίου φέρεται να είχε πει στις αρχές: «Στις 13 Ιανουαρίου ένας γονέας μου κατήγγειλε προφορικά ότι τρεις μαθητές του σχολείου μου προσεγγίζουν συμμαθητές τους προκειμένου να τους πουλήσουν ναρκωτικά».
Πώς έπεσε στα χέρια της ΑστυνομίαςΟι έμπειροι αστυνομικοί της ομάδας Δίας Καλλιθέας που περιπολούσαν αντιλήφθηκαν περίεργες κινήσεις δύο ατόμων σε πάρκο της περιοχής. Προχώρησαν σε έλεγχο. Όπως αποδείχτηκε ο ένας ήταν μαθητής του σχολείου και δίπλα του η καθηγήτρια.
Όπως αναφέρει το STAR, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα