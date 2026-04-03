Σύλληψη 17χρονου μέλους σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στο Ηράκλειο, εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις
Σύλληψη 17χρονου μέλους σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στο Ηράκλειο, εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις
Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της κηδεμόνα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Στη σύλληψη ενός ανήλικου, ηλικίας 17 ετών, προχώρησαν σήμερα (03/04) οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Ηρακλείου, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες.
Η σύλληψη αποτελεί συνέχεια της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, καθώς, όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης –που είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από τα μέσα Μαρτίου– συνέχισαν τη δράση τους, με τον 17χρονο και έναν 34χρονο ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί, συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής.
Συγκεκριμένα, το διάστημα από 27 έως 30 Μαρτίου 2026, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, επιχείρησαν πέντε απάτες σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ενώ σε μία περίπτωση κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη γυναίκα.
Η σύλληψη του 17χρονου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Δίωξης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του ΤΑΕ, της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε οικίες και προσαγωγές ατόμων.
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της κηδεμόνα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθη και ένας 34χρονος για παρόμοια αδικήματα που τελέστηκαν στην Αττική.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης και τη διερεύνηση επιπλέον υποθέσεων.
Η υπόθεση είχε αρχίσει να ξετυλίγεται στις 17 Μαρτίου 2026, όταν η Αστυνομία είχε φτάσει στα ίχνη πέντε ατόμων που εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα.
Τότε είχε συλληφθεί ένας 23χρονος, ενώ είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα άτομα – μεταξύ αυτών και ο 17χρονος που συνελήφθη σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:
Σε διάστημα περίπου 20 ημερών είχαν αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις απάτης (7 τετελεσμένες και 9 απόπειρες)
Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως σε περιοχές των Δήμων Χερσονήσου και Μυλοποτάμου, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρειών ενέργειας ή λογιστές.
Με ψευδή προσχήματα, έπειθαν τα θύματα να αφήνουν χρήματα ή κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν μέλη της οργάνωσης.
Σε επτά περιπτώσεις κατάφεραν να αποσπάσουν:
Η σύλληψη αποτελεί συνέχεια της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, καθώς, όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης –που είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από τα μέσα Μαρτίου– συνέχισαν τη δράση τους, με τον 17χρονο και έναν 34χρονο ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί, συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής.
Συγκεκριμένα, το διάστημα από 27 έως 30 Μαρτίου 2026, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, επιχείρησαν πέντε απάτες σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ενώ σε μία περίπτωση κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη γυναίκα.
Η σύλληψη του 17χρονου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Δίωξης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του ΤΑΕ, της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε οικίες και προσαγωγές ατόμων.
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της κηδεμόνα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθη και ένας 34χρονος για παρόμοια αδικήματα που τελέστηκαν στην Αττική.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης και τη διερεύνηση επιπλέον υποθέσεων.
Η υπόθεση είχε αρχίσει να ξετυλίγεται στις 17 Μαρτίου 2026, όταν η Αστυνομία είχε φτάσει στα ίχνη πέντε ατόμων που εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα.
Η εξάρθρωση της σπείρας τον Μάρτιο
Τότε είχε συλληφθεί ένας 23χρονος, ενώ είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα άτομα – μεταξύ αυτών και ο 17χρονος που συνελήφθη σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:
Σε διάστημα περίπου 20 ημερών είχαν αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ
Εξιχνιάστηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις απάτης (7 τετελεσμένες και 9 απόπειρες)
Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως σε περιοχές των Δήμων Χερσονήσου και Μυλοποτάμου, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρειών ενέργειας ή λογιστές.
Με ψευδή προσχήματα, έπειθαν τα θύματα να αφήνουν χρήματα ή κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν μέλη της οργάνωσης.
Σε επτά περιπτώσεις κατάφεραν να αποσπάσουν:
2.170 ευρώ σε μετρητά
κοσμήματα αξίας περίπου 12.000 ευρώ
Κατά την επιχείρηση της 15ης Μαρτίου στο λιμάνι Ηρακλείου, είχε εντοπιστεί και συλληφθεί ο 23χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν χρήματα, κοσμήματα και κινητό τηλέφωνο, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
κοσμήματα αξίας περίπου 12.000 ευρώ
Κατά την επιχείρηση της 15ης Μαρτίου στο λιμάνι Ηρακλείου, είχε εντοπιστεί και συλληφθεί ο 23χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν χρήματα, κοσμήματα και κινητό τηλέφωνο, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα