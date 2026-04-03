Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το χειμερινό εξάμηνο του 2026-2027
ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το χειμερινό εξάμηνο του 2026-2027

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου έως την 30η Ιουνίου 2026 και ώρα 11.59 π.μ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το χειμερινό εξάμηνο του 2026-2027
Βασιλική Χρυσοστομίδου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Έως τις 30 Ιουνίου η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων - Προσφέρονται 9 Προπτυχιακά Προγράμματα, 60 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, όπως και 1 Ειδικό – Όλα εξ αποστάσεως.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 30 Ιουνίου του 2026. Σημειώνεται, ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Α.Π. www.eap.gr

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης για το χειμερινό εξάμηνο προσφέρονται:

-9 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

-60 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

-1 Ειδικό Πρόγραμμα

Με βάση τις αρχές της διά βίου μάθησης και της καινοτομίας, το Ε.Α.Π. συνεχίζει να προσφέρει ευέλικτες, ποιοτικές σπουδές, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Κλείσιμο
Τα Προγράμματα Σπουδών του πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας ένα σύγχρονο και δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ευελιξία, την προσβασιμότητα και την ποιοτική εκπαίδευση.

Αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας και με συνεχή καθοδήγηση από έμπειρους διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ε.Α.Π. έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν το πρόγραμμα μελέτης τους με βάση τον προσωπικό τους ρυθμό, συνδυάζοντας αποτελεσματικά εκπαίδευση, εργασία και προσωπική ζωή.


Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση, απολυτήριο Λυκείου ή προπτυχιακό τίτλο σπουδών), τα οποία οφείλουν να έχουν αποκτήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Στις εγγραφές τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου έως την 30η Ιουνίου 2026 και ώρα 11.59 π.μ.

Ειδικά για το ΚΔΜΠΣ ΕΑΓ, το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 500 αιτήσεων και αντιστοίχως για το ΠΜΣ ΕΑΨ των 260 αιτήσεων, εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού στο e-mail: info@eap.gr και στα τηλέφωνα: 2610 367805, 2610 367806, 2610 367807, 2610 367426, 2610 367316, 2610 367382, 2610 367901 & 2610367842.
Βασιλική Χρυσοστομίδου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης