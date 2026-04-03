Παρατείνονται έως τις 15/4 τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη
Την απόφαση πήρε η Περιφέρεια Κρήτης, στον απόηχο της αύξησης των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού

Την παράταση των άμεσων προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης προς τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η απόφαση, όπως σημειώνεται, ελήφθη στον απόηχο της αύξησης των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.

Όπως μάλιστα τονίζεται, παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει μέχρι στιγμής απαλλαγμένο από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητά του να επιβιώνει στο περιβάλλον για έως και έξι μήνες, καθιστούν αναγκαία την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Έμφαση στον περιορισμό των μετακινήσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον περιορισμό των μετακινήσεων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εισαγωγής και διασποράς της νόσου στο νησί.

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, οπότε και αναμένεται να επανεκτιμηθεί η κατάσταση από τις αρμόδιες Αρχές.
