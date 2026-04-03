Παρατείνονται έως τις 15/4 τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη
Την απόφαση πήρε η Περιφέρεια Κρήτης, στον απόηχο της αύξησης των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού
Την παράταση των άμεσων προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης προς τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η απόφαση, όπως σημειώνεται, ελήφθη στον απόηχο της αύξησης των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.
Όπως μάλιστα τονίζεται, παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει μέχρι στιγμής απαλλαγμένο από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητά του να επιβιώνει στο περιβάλλον για έως και έξι μήνες, καθιστούν αναγκαία την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.
Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, οπότε και αναμένεται να επανεκτιμηθεί η κατάσταση από τις αρμόδιες Αρχές.
Έμφαση στον περιορισμό των μετακινήσεωνΙδιαίτερη έμφαση δίνεται στον περιορισμό των μετακινήσεων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εισαγωγής και διασποράς της νόσου στο νησί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα