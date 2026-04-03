Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Ενστάσεις διατυπώνουν οι συμβολαιογράφοι στο νομοσχέδιο για τις «παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη»
Ενστάσεις διατύπωσαν οι συμβολαιογράφοι κατά την έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, επί των διατάξεων των άρθρων 15, 17 και 19 του νομοσχεδίου για τις «παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».
Κατά την συνέλευση επεσήμαναν τον κομβικό ρόλο που αναγνωρίζει το επίμαχο νομοσχέδιο στον συμβολαιογραφικό θεσμό σε σχέση με τις συναλλαγές στα ακίνητα, ενώ αντίθετα επέκριναν τις συγκεκριμένες διατάξεις των επίμαχων άρθρων, υποδεικνύοντας την ανάγκη για αναθεώρηση και βελτιώσεις τους. Οι συμβολαιογράφοι, επέκριναν τις νέες διατάξεις «ως απολύτως δυσλειτουργικές, μη εξυπηρετούσες τους πολίτες και τις συναλλαγές».
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ., έχει ως εξής:
«Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, η οποία έλαβε χώρα στις 31.3.2026, αποτέλεσαν οι επίμαχες διατάξεις των άρθρων 15, 17 και 19 του σχεδίου νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας κ. Κωστή Χατζηδάκη με τίτλο: «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», το οποίο φέρεται προς ψήφιση στην Βουλή στις 2.4.2026.
Στην παραπάνω γενική συνέλευση με μαζική συμμετοχή, τα μέλη του πολυπληθέστερου συλλόγου συμβολαιογράφων της χώρας, αν και επεσήμαναν τον κομβικό ρόλο που αναγνωρίζει το ανωτέρω νομοσχέδιο στον συμβολαιογραφικό θεσμό σε σχέση με τις συναλλαγές στα ακίνητα, επέκριναν σφοδρά τις ανωτέρω διατάξεις υποδεικνύοντας την ανάγκη για αναθεώρηση και βελτιώσεις αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω διατάξεις απαριθμούν τις ήδη ισχύουσες και επαυξημένες υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, όπως την συγκέντρωση δικαιολογητικών φορολογικής και πολεοδομικής φύσεως, την σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, την σύνταξη και υποβολή των εγγράφων για καταχώριση στο Κτηματολόγιο και επιπροσθέτως θεσπίζουν νέες υποχρεώσεις και κυρίως την είσπραξη και απόδοση του τιμήματος της αγοραπωλησίας στον πωλητή από τον συμβολαιογράφο, καθώς και την είσπραξη και απόδοση από αυτόν των φόρων μεταβίβασης, κληρονομίας, δωρεάς και γονικής παροχής και των τελών εγγραφής στο Κτηματολόγιο. Οι παραπάνω νέες διατάξεις συγκέντρωσαν τα πυρά της κριτικής.
Οι συμβολαιογράφοι ως εξειδικευμένοι νομικοί, οι οποίοι έχουν καθημερινή τριβή με την πράξη στις συναλλαγές των ακινήτων, επέκριναν τις νέες διατάξεις ως απολύτως δυσλειτουργικές, μη εξυπηρετούσες τους πολίτες και τις συναλλαγές. Την στιγμή κατά την οποία ο Νόμος ήδη προβλέπει την διατραπεζική καταβολή του τιμήματος, είτε μέσω μεταφοράς είτε μέσω επιταγής, από τον αγοραστή απευθείας στον πωλητή, ποιος ο λόγος παρεμβολής του συμβολαιογράφου για είσπραξη και απόδοση του τιμήματος στον πωλητή μέσω ακατάσχετου λογαριασμού του συμβολαιογράφου; Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η καταβολή του τιμήματος δεν γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου ή δεν αποδίδεται καθ’ ολοκληρίαν στον πωλητή, λόγω λήψεως δανείου ή συμφωνίας για τμηματική καταβολή, σε τι βοηθεί την συναλλαγή ή διασφαλίζει την καταβολή των δόσεων ο συμβολαιογράφος ως ενδιάμεσος; Μάλλον σε πολυπλοκοποίηση και επιβράδυνση των συναλλαγών οδηγούν τα παραπάνω καθώς και σε επιβάρυνση των συναλλασσομένων με περισσότερα έξοδα και διαδικασίες. Τους ανωτέρω προβληματισμούς και επιφυλάξεις συμμερίζεται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και έχουν ήδη εκφραστεί από το συμβολαιογραφικό Σώμα κατά την συζήτηση των σχετικών διατάξεων του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Ως προς την είσπραξη και απόδοση του φόρου μεταβίβασης και των λοιπών φόρων, ήδη από μακρού χρόνου λειτουργεί επιτυχώς το σύστημα της καταβολής απευθείας από τον φορολογούμενο μέσω κωδικών RF με άμεση έκδοση ηλεκτρονικά του σχετικού αποδεικτικού καταβολής. Και σε αυτή την περίπτωση, ποιος ο λόγος παρέμβασης του συμβολαιογράφου;
Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν σειρά ενεργειών στα συναρμόδια Υπουργεία, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και άλλους φορείς (Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, ΤΕΕ κλπ) για την αιτιολόγηση των σοβαρών ενστάσεών τους επί των συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, πολλές εκ των οποίων έρχονται σε πλήρη αντίθεση με άλλες ισχύουσες διατάξεις.
Τονίζουν μάλιστα οι συμβολαιογράφοι, ότι το μέρος που αφορά στην εξυπηρέτηση εκ μέρους τους του πολίτη για την έκδοση φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικών του κτηματολογίου κ.λπ. μέσω διαλειτουργικοτήτων τους βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Επίσης η λειτουργία του ήδη στο παρελθόν θεσμοθετηθέντος ακατάσχετου συμβολαιογραφικού λογαριασμού για παρακράτηση και απόδοση οφειλών του πωλητή προς την ΑΑΔΕ και τον e- EΦΚΑ είναι για τους συμβολαιογράφους εξέλιξη προς την σωστή κατεύθυνση.
Οι συμβολαιογράφοι έχουν πολλάκις εμπράκτως στο παρελθόν αποδείξει και αποδεικνύουν κάθε ημέρα, ότι στέκονται στο πλευρό τόσο του πολίτη όσο και της πολιτείας, όχι μόνο ως θεματοφύλακες της ασφάλειας των συναλλαγών και της τήρησης της νομιμότητας, αλλά και ως έμπειροι νομικοί της καθημερινότητας των συναλλαγών των ακινήτων, που είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις προάγουσες την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία στον οικονομικό βίο. Όσα επισημαίνουν και ζητούν παραπάνω τις αποστολές αυτές υπηρετούν.
Αναμένοντας την αναμόρφωση των επίμαχων διατάξεων, αποφάσισαν τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5 Μαΐου 2026, προκειμένου να συντονίσουν τις αντιδράσεις τους, σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων τους».
