Η Ελληνική Γλώσσα σε περιόδους κρίσης: Διεθνές Συμπόσιο και Workshop για τις προκλήσεις και το μέλλον της online εποχής

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

Μέσα από τη σύμπραξη κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών φορέων από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, το Κέντρο αναδεικνύεται σε δυναμικό κόμβο διαλόγου, γνώσης και πολιτισμικής διασύνδεσης σε παγκόσμιο επίπεδο.Η διοργάνωση αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο του Μαλιωτείου ως πλατφόρμας διεθνούς συνεργασίας, όπου η ελληνική γλώσσα και παιδεία προσεγγίζονται όχι μόνο ως αντικείμενα μελέτης, αλλά ως ζωντανά πεδία ανταλλαγής ιδεών και καινοτομίας.Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζουν τα όρια της επικοινωνίας και της πολιτισμικής έκφρασης, η ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας σε διεθνές επιστημονικό περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη σημασία.Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή ερευνητών και νέων επιστημόνων από τη διασπορά ενισχύει τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, διεθνούς δικτύου που συνδέει την ελληνική γλωσσική κληρονομιά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ψηφιακού κόσμου.Το Maliotis Cultural Center, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, εδραιώνει τη θέση του ως σημείο αναφοράς για τη διεθνοποίηση της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού, προωθώντας έναν ανοιχτό, πολυεπίπεδο και διαρκώς εξελισσόμενο διάλογο σε παγκόσμια κλίμακα».Από την πλευρά της, η Καθηγήτρια Τσιτσανούδη δηλώνει στο protothema.gr σχετικά με το Διεθνές Συμπόσιο: «Η διοργάνωση συνιστά μια ουσιαστική επιστημονική παρέμβαση στον σύγχρονο διεθνή διάλογο για τον ρόλο της γλώσσας στον 21ο αιώνα. Σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή επικοινωνία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές συνθήκες επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου, η ελληνική γλώσσα αναδεικνύεται όχι μόνο ως φορέας πολιτισμικής συνέχειας, αλλά και ως δυναμικό εργαλείο ερμηνείας, διαμεσολάβησης και καινοτομίας.Η σύμπραξη διακεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη επιβεβαιώνει το διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική γλωσσικής και πολιτισμική παράδοση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη των σύγχρονων γλωσσικών φαινομένων.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετατοπίσεις νοημάτων σε περιόδους κρίσης, στη σχέση γλώσσας και μέσων ενημέρωσης, καθώς και στις στρατηγικές επικοινωνίας που διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες στο ψηφιακό πεδίο.Καθοριστικής σημασίας είναι, επίσης, η ενεργός συμμετοχή νέων ερευνητών και φοιτητών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν την ελληνική γλώσσα μέσα σε πολυγλωσσικά και τεχνολογικά προηγμένα περιβάλλοντα. Η ενίσχυση αυτής της διαγενεακής και διαπολιτισμικής συνέχειας αποτελεί επένδυση για το μέλλον της ελληνόγλωσσης παιδείας και για τη διατήρηση της γλωσσικής ταυτότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο.Το Συμπόσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιστημονική έρευνα και τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη γλώσσα ως πυλώνα δημοκρατίας, παιδείας και πολιτισμού, αναδεικνύοντας τη διαχρονική και ταυτόχρονα σύγχρονη δυναμική της ελληνικής γλώσσας στον ψηφιακό κόσμο».