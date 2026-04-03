Η Ελληνική Γλώσσα σε περιόδους κρίσης: Διεθνές Συμπόσιο και Workshop για τις προκλήσεις και το μέλλον της online εποχής
Η Ελληνική Γλώσσα σε περιόδους κρίσης: Διεθνές Συμπόσιο και Workshop για τις προκλήσεις και το μέλλον της online εποχής
Το διεθνές συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαϊου στο Maliotis Cultural Center στη Μασαχουσέτη
Ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό γεγονός, που αναδεικνύει τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη νέα ψηφιακή, κοινωνική και γεωπολιτική πραγματικότητα οργανώνει το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross σε συνεργασία με τη Μονάδα «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πρόκειται για το Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα online σε περιόδους κρίσης: Προκλήσεις & Προοπτικές», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαΐου, στο Brookline της Μασαχουσέτης με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.
Το Συμπόσιο υλοποιείται με τη συμμετοχή του Hellenic College Holy Cross, του Center for Hellenic Studies του University of Chicago, του Digital Innovation Lab in Theology and Culture του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ στις εργασίες του θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές από το Harvard University, το Université de Montpellier Paul-Valéry της Γαλλίας, του Northeastern University στη Βοστώνη και άλλους συνεργαζόμενους φορείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
Η σύμπραξη κορυφαίων Πανεπιστημίων, Κέντρων και ερευνητικών εργαστηρίων επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό επιστημονικό κύρος της διοργάνωσης.
Με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών και ερευνητών από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, το Διεθνές Συμπόσιο στο Maliotis Cultural Center φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο διάλογο γύρω από τη γλώσσα ως εργαλείο πολιτισμού, δημοκρατίας και καινοτομίας στον 21ο αιώνα.
Σε μια εποχή όπου η πληροφορία μετατρέπεται σε πεδίο επιρροής και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά τον δημόσιο λόγο, το Συμπόσιο εξετάζει τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας στο ψηφιακό περιβάλλον, τις μετατοπίσεις νοημάτων σε περιόδους κρίσης, τη σχέση γλώσσας και ΜΜΕ, τις στρατηγικές πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και τις νέες προοπτικές για την εκπαίδευση και την ελληνόγλωσση παιδεία στη διασπορά.
Επιπλέον, το workshop του Συμποσίου αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς στρέφει συνειδητά το βλέμμα στη νέα γενιά. Στόχος του είναι η αποτύπωση και προβολή της φωνής των νέων ερευνητών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι βιώνουν και επαναπροσδιορίζουν καθημερινά την ελληνική γλώσσα μέσα στο ψηφιακό και πολυγλωσσικό περιβάλλον της εποχής.
Στις εργασίες θα συμμετάσχουν φοιτητές και νέοι ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και δημιουργώντας ένα δυναμικό δίκτυο συνεργασίας που συνδέει την Ελλάδα με τη διασπορά.
Με αυτόν τον τρόπο, το Συμπόσιο δεν περιορίζεται στη θεωρητική αποτίμηση των εξελίξεων, αλλά επενδύει συνειδητά στη νέα γενιά που διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στον ψηφιακό κόσμο.
Την οργανωτική διεύθυνση του Συμποσίου έχει αναλάβει η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross κ. Χρυσούλα Κουρκουντή, ενώ την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος έχει η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Όπως δήλωσε στο protothema.gr η κ.Κουρκουντή: «Η οργάνωση και φιλοξενία του Διεθνούς Συμποσίου «Η Ελληνική Γλώσσα online σε περιόδους κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές» στο Maliotis Cultural Center του Hellenic College Holy Cross αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία, που ενισχύει ουσιαστικά τον διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια του Μαλιωτείου.
Πρόκειται για το Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα online σε περιόδους κρίσης: Προκλήσεις & Προοπτικές», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαΐου, στο Brookline της Μασαχουσέτης με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.
Το Συμπόσιο υλοποιείται με τη συμμετοχή του Hellenic College Holy Cross, του Center for Hellenic Studies του University of Chicago, του Digital Innovation Lab in Theology and Culture του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ στις εργασίες του θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές από το Harvard University, το Université de Montpellier Paul-Valéry της Γαλλίας, του Northeastern University στη Βοστώνη και άλλους συνεργαζόμενους φορείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
Η σύμπραξη κορυφαίων Πανεπιστημίων, Κέντρων και ερευνητικών εργαστηρίων επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό επιστημονικό κύρος της διοργάνωσης.
Με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών και ερευνητών από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, το Διεθνές Συμπόσιο στο Maliotis Cultural Center φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο διάλογο γύρω από τη γλώσσα ως εργαλείο πολιτισμού, δημοκρατίας και καινοτομίας στον 21ο αιώνα.
Σε μια εποχή όπου η πληροφορία μετατρέπεται σε πεδίο επιρροής και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ριζικά τον δημόσιο λόγο, το Συμπόσιο εξετάζει τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας στο ψηφιακό περιβάλλον, τις μετατοπίσεις νοημάτων σε περιόδους κρίσης, τη σχέση γλώσσας και ΜΜΕ, τις στρατηγικές πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και τις νέες προοπτικές για την εκπαίδευση και την ελληνόγλωσση παιδεία στη διασπορά.
Επιπλέον, το workshop του Συμποσίου αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς στρέφει συνειδητά το βλέμμα στη νέα γενιά. Στόχος του είναι η αποτύπωση και προβολή της φωνής των νέων ερευνητών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι βιώνουν και επαναπροσδιορίζουν καθημερινά την ελληνική γλώσσα μέσα στο ψηφιακό και πολυγλωσσικό περιβάλλον της εποχής.
Στις εργασίες θα συμμετάσχουν φοιτητές και νέοι ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και δημιουργώντας ένα δυναμικό δίκτυο συνεργασίας που συνδέει την Ελλάδα με τη διασπορά.
Με αυτόν τον τρόπο, το Συμπόσιο δεν περιορίζεται στη θεωρητική αποτίμηση των εξελίξεων, αλλά επενδύει συνειδητά στη νέα γενιά που διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στον ψηφιακό κόσμο.
Την οργανωτική διεύθυνση του Συμποσίου έχει αναλάβει η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center of Hellenic Holy Cross κ. Χρυσούλα Κουρκουντή, ενώ την επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος έχει η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Όπως δήλωσε στο protothema.gr η κ.Κουρκουντή: «Η οργάνωση και φιλοξενία του Διεθνούς Συμποσίου «Η Ελληνική Γλώσσα online σε περιόδους κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές» στο Maliotis Cultural Center του Hellenic College Holy Cross αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία, που ενισχύει ουσιαστικά τον διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια του Μαλιωτείου.
Μέσα από τη σύμπραξη κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών φορέων από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, το Κέντρο αναδεικνύεται σε δυναμικό κόμβο διαλόγου, γνώσης και πολιτισμικής διασύνδεσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η διοργάνωση αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο του Μαλιωτείου ως πλατφόρμας διεθνούς συνεργασίας, όπου η ελληνική γλώσσα και παιδεία προσεγγίζονται όχι μόνο ως αντικείμενα μελέτης, αλλά ως ζωντανά πεδία ανταλλαγής ιδεών και καινοτομίας.
Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζουν τα όρια της επικοινωνίας και της πολιτισμικής έκφρασης, η ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας σε διεθνές επιστημονικό περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή ερευνητών και νέων επιστημόνων από τη διασπορά ενισχύει τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, διεθνούς δικτύου που συνδέει την ελληνική γλωσσική κληρονομιά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ψηφιακού κόσμου.
Το Maliotis Cultural Center, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, εδραιώνει τη θέση του ως σημείο αναφοράς για τη διεθνοποίηση της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού, προωθώντας έναν ανοιχτό, πολυεπίπεδο και διαρκώς εξελισσόμενο διάλογο σε παγκόσμια κλίμακα».
Από την πλευρά της, η Καθηγήτρια Τσιτσανούδη δηλώνει στο protothema.gr σχετικά με το Διεθνές Συμπόσιο: «Η διοργάνωση συνιστά μια ουσιαστική επιστημονική παρέμβαση στον σύγχρονο διεθνή διάλογο για τον ρόλο της γλώσσας στον 21ο αιώνα. Σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή επικοινωνία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές συνθήκες επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου, η ελληνική γλώσσα αναδεικνύεται όχι μόνο ως φορέας πολιτισμικής συνέχειας, αλλά και ως δυναμικό εργαλείο ερμηνείας, διαμεσολάβησης και καινοτομίας.
Η σύμπραξη διακεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη επιβεβαιώνει το διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική γλωσσικής και πολιτισμική παράδοση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη των σύγχρονων γλωσσικών φαινομένων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετατοπίσεις νοημάτων σε περιόδους κρίσης, στη σχέση γλώσσας και μέσων ενημέρωσης, καθώς και στις στρατηγικές επικοινωνίας που διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες στο ψηφιακό πεδίο.
Καθοριστικής σημασίας είναι, επίσης, η ενεργός συμμετοχή νέων ερευνητών και φοιτητών της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν την ελληνική γλώσσα μέσα σε πολυγλωσσικά και τεχνολογικά προηγμένα περιβάλλοντα. Η ενίσχυση αυτής της διαγενεακής και διαπολιτισμικής συνέχειας αποτελεί επένδυση για το μέλλον της ελληνόγλωσσης παιδείας και για τη διατήρηση της γλωσσικής ταυτότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο.
Το Συμπόσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επιστημονική έρευνα και τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη γλώσσα ως πυλώνα δημοκρατίας, παιδείας και πολιτισμού, αναδεικνύοντας τη διαχρονική και ταυτόχρονα σύγχρονη δυναμική της ελληνικής γλώσσας στον ψηφιακό κόσμο».
