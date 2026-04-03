Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Διασώθηκαν δύο τσοπανόσκυλα που είχαν εγκλωβιστεί σε ποταμό στη Χαλκιδική, δείτε βίντεο
Δύο τσομπανόσκυλα, που είχαν εγκλωβιστεί πάνω σε βράχους στην κοίτη του Ολύνθιου ποταμού στη Χαλκιδική, τα νερά του οποίου είχαν φουσκώσει έπειτα από έντονη βροχόπτωση, διασώθηκαν έπειτα από κινητοποίηση πολιτών και τοπικών Αρχών.
Τα ζώα εντόπισε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τον κτηνίατρο του Δήμου Πολυγύρου, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου και συνέδραμε Πυροσβεστική.
Τα σκυλιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στο οικείο τους περιβάλλον.
Με αφορμή το περιστατικό, ο Δήμος Πολυγύρου, που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, επισημαίνει την αξία της άμεσης κινητοποίησης και της συνεργασίας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, καθώς και της μέριμνας για την προστασία και την ευημερία των ζώων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα