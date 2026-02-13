Απίστευτη ιστορία βίας στον Βόλο, 42χρονος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του επειδή τον ξύπνησε

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας ο 42χρονος εξοργίστηκε, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να τη χτυπά σε όλο της το σώμα