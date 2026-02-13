Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
«Πυρετός» στα ανθοπωλεία για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Πού κυμαίνονται οι τιμές, τι προτιμούν οι καταναλωτές
«Πυρετός» στα ανθοπωλεία για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Πού κυμαίνονται οι τιμές, τι προτιμούν οι καταναλωτές
«Έκπληξη» η νέα γενιά που στρέφεται ολοένα και περισσότερο στα φυτά και τα λουλούδια - Μιλά στο protothema.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής, Μάριος Βαλλιάνος
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη γιορτή των ερωτευμένων, με τους υπεύθυνους στα ανθοπωλεία να εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση της ημέρας.
Οι βιτρίνες έχουν «ντυθεί» στα κόκκινα, τα ψυγεία γεμίζουν καθημερινά με φρέσκα άνθη και οι ανθοπώλες ετοιμάζουν από νωρίς μπουκέτα και ειδικές συνθέσεις, καθώς η κορύφωση της αγοραστικής κίνησης αναμένεται την ανήμερα της 14ης Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του στο protothema.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής (ΣΑΝΚΑ) Μάριος Βαλλιάνος, η ημέρα έχει πλέον παγιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες για τον κλάδο.
«Η γιορτή καθιερώθηκε εδώ και 40 χρόνια και δείχνει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη. Κάθε χρόνο είναι πιο δυνατή», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι η ζήτηση παραμένει αυξημένη και σταθερή.
Όπως λέει, παρά την μεγάλη γκάμα σε γλάστρες και φυτά που υπάρχει στα ανθοπωλεία, τη συγκεκριμένη ημέρα οι καταναλωτές προτιμούν κυρίως φρέσκα λουλούδια. Πρώτη επιλογή παραμένουν τα τριαντάφυλλα, με την τιμή ενός μπουκέτου να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 30 ευρώ, ενώ οι τουλίπες ακολουθούν με μέση τιμή τα 20 ευρώ.
«Η νεολαία έρχεται στο επίκεντρο. Αγάπησαν οι νέοι τα λουλούδια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί όσα χρόνια είμαι στο επάγγελμα. Από εφήβους μέχρι και όσους είναι στην ηλικία των 30 ετών, έχουν δείξει μεγάλη αγάπη για τα λουλούδια. Αυτό άρχισε να συμβαίνει κυρίως από την εποχή του κορωνοϊού, όπου ο καθένας ήθελε να διαμορφώσει τον χώρο του», αναφέρει.
Σε ό,τι αφορά το αγοραστικό κοινό, οι άνδρες διατηρούν τη «μερίδα του λέοντος», χωρίς όμως να υστερούν οι γυναίκες. Μια τάση που, όπως εκτιμά ο κ. Βαλλιάνος, ενδέχεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια.
«Οι περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους την τελευταία στιγμή, ωστόσο αυξάνονται εκείνοι -κυρίως νεότερης ηλικίας - που προγραμματίζουν και κάνουν έγκαιρα τις παραγγελίες τους», καταλήγει.
Οι βιτρίνες έχουν «ντυθεί» στα κόκκινα, τα ψυγεία γεμίζουν καθημερινά με φρέσκα άνθη και οι ανθοπώλες ετοιμάζουν από νωρίς μπουκέτα και ειδικές συνθέσεις, καθώς η κορύφωση της αγοραστικής κίνησης αναμένεται την ανήμερα της 14ης Φεβρουαρίου.
Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του στο protothema.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής (ΣΑΝΚΑ) Μάριος Βαλλιάνος, η ημέρα έχει πλέον παγιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες για τον κλάδο.
«Η γιορτή καθιερώθηκε εδώ και 40 χρόνια και δείχνει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη. Κάθε χρόνο είναι πιο δυνατή», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι η ζήτηση παραμένει αυξημένη και σταθερή.
Τι προτιμούν οι καταναλωτές, οι τιμέςΟ ίδιος χαρακτηρίζει τα λουλούδια «χρηματιστηριακό προϊόν», εξηγώντας ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση. «Όσο υπάρχει ζήτηση αυξάνονται και οι τιμές. Ωστόσο, στα ανθοπωλεία της Αθήνας οι τιμές παραμένουν σταθερές εδώ και 10 χρόνια. Σε χρονιές που υπήρχαν αυξήσεις, κυρίως λόγω μεταφορικών και ενεργειακών εξόδων, αυτές απορροφήθηκαν», σημειώνει.
Όπως λέει, παρά την μεγάλη γκάμα σε γλάστρες και φυτά που υπάρχει στα ανθοπωλεία, τη συγκεκριμένη ημέρα οι καταναλωτές προτιμούν κυρίως φρέσκα λουλούδια. Πρώτη επιλογή παραμένουν τα τριαντάφυλλα, με την τιμή ενός μπουκέτου να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 30 ευρώ, ενώ οι τουλίπες ακολουθούν με μέση τιμή τα 20 ευρώ.
Η «έκπληξη» της νέας γενιάςΤην ίδια ώρα, ο κ. Βαλλιάνος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη «στροφή» της νέας γενιάς προς τα λουλούδια.
«Η νεολαία έρχεται στο επίκεντρο. Αγάπησαν οι νέοι τα λουλούδια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί όσα χρόνια είμαι στο επάγγελμα. Από εφήβους μέχρι και όσους είναι στην ηλικία των 30 ετών, έχουν δείξει μεγάλη αγάπη για τα λουλούδια. Αυτό άρχισε να συμβαίνει κυρίως από την εποχή του κορωνοϊού, όπου ο καθένας ήθελε να διαμορφώσει τον χώρο του», αναφέρει.
Σε ό,τι αφορά το αγοραστικό κοινό, οι άνδρες διατηρούν τη «μερίδα του λέοντος», χωρίς όμως να υστερούν οι γυναίκες. Μια τάση που, όπως εκτιμά ο κ. Βαλλιάνος, ενδέχεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια.
«Οι περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους την τελευταία στιγμή, ωστόσο αυξάνονται εκείνοι -κυρίως νεότερης ηλικίας - που προγραμματίζουν και κάνουν έγκαιρα τις παραγγελίες τους», καταλήγει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα