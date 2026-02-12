Hellenic Train: Αναστολή δρομολογίων στο Θεσσαλονίκη–Σέρρες και του Τρένου του Πηλίου
Ποια δρομολόγια αμαξοστοιχιών επηρεάζονται

Από σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 θα υπάρξει αναστολή στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train στο εν λόγω τμήμα. Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις σε Σιδηρόκαστρο, Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια, Ομαλό Κερκίνης, Μανδράκι, Λιβάδια Κερκίνης, Ροδόπολη, Καστανούσα, Μουριές και Κιλκίς.

Παράλληλα, λόγω έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών, από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, αναστέλλονται τα δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου που εκτελούνται τα Σαββατοκύριακα.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι στους επιβάτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, το αντίτιμο θα επιστραφεί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς (μετρητά ή επιστροφή σε τραπεζική κάρτα), βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας επιστροφών.

Ωστόσο, ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

