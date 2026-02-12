Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών
Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν - Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας ιδιώτης
Σωφρονιστικός υπάλληλος συνελήφθη με την κατηγορία της εμπλοκής σε διακίνηση ναρκωτικών.
Είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν ύποπτες συνομιλίες που είχε με κρατούμενους.
Εις βάρος του 33χρονου σωφρονιστικού, ο οποίος υπηρετεί σε κατάστημα κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας ιδιώτης, που παραπέμφθηκε με τον 33χρονο να απολογηθεί στον ανακριτή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
