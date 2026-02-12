Οι χειμερινές ιώσεις πιέζουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ: Αύξηση 52% στα επείγοντα όσων εφημέρευσαν τον Ιανουάριο, ποια σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος
Νέα στοιχεία που αποτυπώνουν την πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ από τις χειμερινές ιώσεις παρουσίασε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των περιστατικών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων που εφημερεύσαν τον Ιανουάριο του 2026 ήταν της τάξης του 52% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλ. περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλ. περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων».
Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, ο κ. Γεωργιάδης καταγράφει ότι η μεγαλύτερη προσέλευση τον Ιανουάριο με φθίνουσα σειρά ήταν ως εξής:
- ΓΝΑ ΚΑΤ - 9.020 περιστατικά
- ΓΝΑ Γεννηματάς - 8.074 περιστατικά
- ΓΝΘ Ιπποκράτειο - 7.603 περιστατικά
- ΠΓΝ Πατρών 6.417 περιστατικά
- ΓΝΑ Ευαγγελισμός - 6.122 περιστατικά
- ΠΓΝ Αττικόν 6.095
