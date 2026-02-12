Οι χειμερινές ιώσεις πιέζουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ: Αύξηση 52% στα επείγοντα όσων εφημέρευσαν τον Ιανουάριο, ποια σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος
Γεωργιάδης: Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100.000 περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54.000 περιστατικών τον Δεκέμβριο

Νέα στοιχεία που αποτυπώνουν την πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ από τις χειμερινές ιώσεις παρουσίασε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των περιστατικών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων που εφημερεύσαν τον Ιανουάριο του 2026 ήταν της τάξης του 52% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλ. περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλ. περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων».

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, ο κ. Γεωργιάδης καταγράφει ότι η μεγαλύτερη προσέλευση τον Ιανουάριο με φθίνουσα σειρά ήταν ως εξής:

Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλ. περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλ. περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά (από 3 ώρες και 53 λεπτά τον Δεκέμβριο), χωρίς όμως να ανατρέπει τη σταθερή βελτίωση στους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης των πολιτών που καταγράφεται τους προηγούμενους μήνες. Ενδεικτικά, από τον Φεβρουάριο 2025, έως τον Νοέμβριο επιτύχαμε μείωση -65% στον χρόνο εξυπηρέτησης, πριν από την αναμενόμενη εποχική άνοδο κατά +25% τους τελευταίους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο - Ιανουάριο).

Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, η μεγαλύτερη προσέλευση τον Ιανουάριο με φθίνουσα σειρά καταγράφηκε ως εξής:
ΓΝΑ ΚΑΤ - 9.020 περιστατικά
ΓΝΑ Γεννηματάς - 8.074 περιστατικά
ΓΝΘ Ιπποκράτειο - 7.603 περιστατικά
ΠΓΝ Πατρών 6.417 περιστατικά
ΓΝΑ Ευαγγελισμός - 6.122 περιστατικά
ΠΓΝ Αττικόν 6.095

