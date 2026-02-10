«Δεν είναι εγκληματική ενέργεια, μάλλον ήταν αυτοκτονία», λέει ο αδερφός του 59χρονου που έπεσε με το αμάξι του σε χαράδρα 300 μέτρων στην Ευρυτανία
«Δεν είναι εγκληματική ενέργεια, μάλλον ήταν αυτοκτονία», λέει ο αδερφός του 59χρονου που έπεσε με το αμάξι του σε χαράδρα 300 μέτρων στην Ευρυτανία
«Ήταν ψυχασθενής και είχε πάθει υποτροπή από τον Δεκέμβρη και μετά. Δεν ήταν καλά τελευταία, δεν έτρωγε, δεν έπινε, ήταν πολύ χάλια», παραδέχθηκε ο αδελφός του 59χρονου
«Δεν είναι εγκληματική ενέργεια, μάλλον ήταν αυτοκτονία», υποστηρίζει ο αδελφός του 59χρονου, που έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής (8/2), όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων στον Προυσό Ευρυτανίας.
Μιλώντας στο star ο αδελφός του 59χρονου τόνισε πως «ο αδελφός μου ήταν ψυχασθενής και είχε πάθει υποτροπή από τον Δεκέμβρη και μετά. Πήγε στο νοσοκομείο στην Αθήνα για δέκα ημέρες και συνέχισε πάλι τα ίδια, δεν βελτιωνόταν. Μετά ξαναπήγε σε νοσοκομείο στον Βόλο για δύο βδομάδες, ήρθε εδώ και πάλι τα ίδια».
«Μάλλον, αυτοκτόνησε, γιατί δεν ένιωθε καλά. Το λάθος είναι των γιατρών, δεν έπρεπε να τον βγάλουν γρήγορα έξω. Είχε ξανανοσηλευτεί πριν από τέσσερα χρόνια και έκατσε ενάμιση χρόνο στο νοσοκομείο», υπογράμμισε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι «είχε πάνω από δύο μήνες να οδηγήσει και ξαφνικά χωρίς να ξέρω τίποτα πήγε και πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και μετά έμαθα τα γεγονότα. Δεν είχε να πάει και πουθενά, είχε και μέρες να βγει από το σπίτι του, στο κρεβάτι καθόταν. Ένα χιλιόμετρο πιο πέρα έπεσε. Είχε τάσεις αυτοκτονίας. Δεν είναι εγκληματική ενέργεια, μόνος του ήταν».
Τα δύο αδέλφια μένανε μαζί τον τελευταίο καιρό με τον αδελφό του να παραδέχεται ότι «δεν ήταν καλά τελευταία, δεν έτρωγε, δεν έπινε, ήταν πολύ χάλια».
Ο οδηγός του οχήματος, ιδιαίτερα γνωστός στην κοινωνία του Τόρνου Ευρυτανίας, ανασύρθηκε νεκρός από τις δυνάμεις διάσωσης.
Το βάθος του γκρεμού και η σφοδρότητα της πτώσης δεν άφηναν κανένα περιθώριο επιβίωσης. Η κατάσταση, στην οποία εντοπίστηκε η σορός με σοβαρότατα τραύματα και εκτεταμένες κακώσεις αποδίδεται αποκλειστικά στη βίαιη κατακρήμνιση του οχήματος, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 59χρονος ήταν μόνος του τη στιγμή του δυστυχήματος.
Μιλώντας στο star ο αδελφός του 59χρονου τόνισε πως «ο αδελφός μου ήταν ψυχασθενής και είχε πάθει υποτροπή από τον Δεκέμβρη και μετά. Πήγε στο νοσοκομείο στην Αθήνα για δέκα ημέρες και συνέχισε πάλι τα ίδια, δεν βελτιωνόταν. Μετά ξαναπήγε σε νοσοκομείο στον Βόλο για δύο βδομάδες, ήρθε εδώ και πάλι τα ίδια».
«Μάλλον, αυτοκτόνησε, γιατί δεν ένιωθε καλά. Το λάθος είναι των γιατρών, δεν έπρεπε να τον βγάλουν γρήγορα έξω. Είχε ξανανοσηλευτεί πριν από τέσσερα χρόνια και έκατσε ενάμιση χρόνο στο νοσοκομείο», υπογράμμισε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι «είχε πάνω από δύο μήνες να οδηγήσει και ξαφνικά χωρίς να ξέρω τίποτα πήγε και πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και μετά έμαθα τα γεγονότα. Δεν είχε να πάει και πουθενά, είχε και μέρες να βγει από το σπίτι του, στο κρεβάτι καθόταν. Ένα χιλιόμετρο πιο πέρα έπεσε. Είχε τάσεις αυτοκτονίας. Δεν είναι εγκληματική ενέργεια, μόνος του ήταν».
Τα δύο αδέλφια μένανε μαζί τον τελευταίο καιρό με τον αδελφό του να παραδέχεται ότι «δεν ήταν καλά τελευταία, δεν έτρωγε, δεν έπινε, ήταν πολύ χάλια».
Ο οδηγός του οχήματος, ιδιαίτερα γνωστός στην κοινωνία του Τόρνου Ευρυτανίας, ανασύρθηκε νεκρός από τις δυνάμεις διάσωσης.
Το βάθος του γκρεμού και η σφοδρότητα της πτώσης δεν άφηναν κανένα περιθώριο επιβίωσης. Η κατάσταση, στην οποία εντοπίστηκε η σορός με σοβαρότατα τραύματα και εκτεταμένες κακώσεις αποδίδεται αποκλειστικά στη βίαιη κατακρήμνιση του οχήματος, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 59χρονος ήταν μόνος του τη στιγμή του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα