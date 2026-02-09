Άμορφη μάζα το ΙΧ που έπεσε σε χαράδρα 300 μέτρων στον Προυσό Ευρυτανίας, 59 ετών ο οδηγός που βρήκε τραγικό θάνατο

Άγνωστο το πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε στη χαράδρα - Δημογλίδου: Η κατάσταση που βρίσκεται η σορός δικαιολογείται από την πτώση