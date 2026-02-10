Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή σε άνδρα που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του επειδή θα μετακόμιζε με τα παιδιά τους
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ενδοοικογενειακή απειλή Καταδίκη

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή σε άνδρα που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του επειδή θα μετακόμιζε με τα παιδιά τους

Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός, ωστόσο ουδέποτε απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην σύζυγό του

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή σε άνδρα που απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του επειδή θα μετακόμιζε με τα παιδιά τους
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε άνδρα, ο οποίος απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, όταν εκείνη του γνωστοποίησε ότι προτίθεται να μετακομίσει με τα παιδιά τους στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η παθούσα στο δικαστήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ζήτησε από τον κατηγορούμενο να μεταβεί στην οικία της, προκειμένου να δει τα παιδιά τους και να του ανακοινώσει ότι σκοπεύει να μετακομίσει στην Κρήτη, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

«Ήθελα να το συζητήσουμε όμορφα. Εκείνος ξεκίνησε να με απειλεί, λέγοντας ότι θα με σκοτώσει και ότι δεν θα προλάβω να πάω πουθενά. Τα παιδιά φώναζαν “άσε τη μαμά”. Πρόκειται για έναν οξύθυμο άνθρωπο και στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχα περιστατικά, τα οποία δεν έχω καταγγείλει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την παθούσα, το επεισόδιο έληξε όταν ο κατηγορούμενος πήρε τα παιδιά και αποχώρησε, ενώ λίγες ώρες αργότερα η ίδια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του.

Από την πλευρά του, ο άνδρας, στην απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός, ωστόσο ουδέποτε απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην σύζυγό του. «Μου είπε ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα φύγει με τα παιδιά μας για την Κρήτη. Το μόνο που της απάντησα ήταν “δεν ντρέπεσαι καθόλου” και δεν την απείλησα ότι θα τη σκοτώσω. Δεν γνωρίζω καν αυτές τις λέξεις» ισχυρίστηκε.
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης