Συνελήφθη 21χρονος που είχε 723 πλαστά χαρτονομίσματα στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πλαστά χαρτονομίσματα Σύλληψη

Συνελήφθη 21χρονος που είχε 723 πλαστά χαρτονομίσματα στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν ελέγχους στο σπίτι του εντόπισαν επίσης ένα όπλο με σιγαστήρα και μία σιδερογροθιά

Συνελήφθη 21χρονος που είχε 723 πλαστά χαρτονομίσματα στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 21χρονου που κατείχε συνολικά 723 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και συνελήφθη στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος διώκεται για παραχάραξη νομίσματοςκαι οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα με σιγαστήρα και μία σιδερογροθιά. Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σημειώνεται ότι η συνολική αξία των πλαστών χαρτονομισμάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του ξεπερνάει τις 14.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να τα προμηθεύτηκε από γνωστό ηλεκτρονικό κατάστημα αγορών.

Για τον εντοπισμό και την σύλληψη του προηγήθηκε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Στράτος Λούβαρης

