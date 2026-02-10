Στην Αθήνα για θεραπείες ο δήμαρχος του Άη Στράτη: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω εδώ ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο
Ο δήμαρχος του Άη Στράτη περιγράφει τη δύσκολη διαδρομή από τη διάγνωση έως σήμερα, αλλά και τα μηνύματα δύναμης που έλαβε από τον κόσμο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα είχε συγκινήσει με τη δημόσια αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες θεραπείες.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τη δύσκολη διαδρομή από τη διάγνωση έως σήμερα, αλλά και τα μηνύματα δύναμης που έλαβε από τον κόσμο.
Όπως εξήγησε, μετά τη διάγνωση κρίθηκε αναγκαίο να μετακινηθεί από το νησί στην Αθήνα για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας. «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να “πατήσουμε τον καρκίνο”».

Αναφερόμενος στο πώς ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας του, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τον πονούσε το πόδι, χωρίς αρχικά να δώσει τη δέουσα σημασία. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όλους. «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που δέχθηκε μετά τη δημόσια εξομολόγησή του. «Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», ανέφερε συγκινημένος. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό».

