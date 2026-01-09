Το τηλεφώνημα του Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου»
Το τηλεφώνημα του Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου»
Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε αποκαλύψει ανήμερα των Φώτων ότι διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου
Για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος ανήμερα των Φώτων αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια μορφή καρκίνου.
Ο δήμαρχος μίλησε σε ραδιόφωνο της Λήμνου και ξετύλιξε τα γεγονότα από την αρχή της περιπέτειας της υγείας του. Όπως είπε, ένας αγώνας ποδόσφαιρου ήταν η αιτία για να ξεκινήσει μια σειρά εξετάσεων οι οποίες κατέληξαν στη διάγνωση: τον καρκίνο.
Η δημόσια τοποθέτησή του την ημέρα των Θεοφανίων, μπροστά στους συμπολίτες του, προκάλεσε μια τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση η οποία ξέφυγε από τα στενά όρια ενός μικρού νησιωτικού δήμου και απλώθηκε σε όλη τη χώρα, με μηνύματα στήριξης από πολίτες, μέσα ενημέρωσης πολιτικούς και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.
Η αποκάλυψη ανήμερα των Φώτων:
Μάλιστα ο κ. Σινάνης αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του.
Ο δήμαρχος μίλησε σε ραδιόφωνο της Λήμνου και ξετύλιξε τα γεγονότα από την αρχή της περιπέτειας της υγείας του. Όπως είπε, ένας αγώνας ποδόσφαιρου ήταν η αιτία για να ξεκινήσει μια σειρά εξετάσεων οι οποίες κατέληξαν στη διάγνωση: τον καρκίνο.
Η δημόσια τοποθέτησή του την ημέρα των Θεοφανίων, μπροστά στους συμπολίτες του, προκάλεσε μια τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση η οποία ξέφυγε από τα στενά όρια ενός μικρού νησιωτικού δήμου και απλώθηκε σε όλη τη χώρα, με μηνύματα στήριξης από πολίτες, μέσα ενημέρωσης πολιτικούς και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.
Η αποκάλυψη ανήμερα των Φώτων:
Μάλιστα ο κ. Σινάνης αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα