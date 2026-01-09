Το τηλεφώνημα του Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου»
Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε αποκαλύψει ανήμερα των Φώτων ότι διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε αποκαλύψει ανήμερα των Φώτων ότι διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου

Το τηλεφώνημα του Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου»
Για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος ανήμερα των Φώτων αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια μορφή καρκίνου.

Ο δήμαρχος μίλησε σε ραδιόφωνο της Λήμνου και ξετύλιξε τα γεγονότα από την αρχή της περιπέτειας της υγείας του. Όπως είπε, ένας αγώνας ποδόσφαιρου ήταν η αιτία για να ξεκινήσει μια σειρά εξετάσεων οι οποίες κατέληξαν στη διάγνωση: τον καρκίνο.

Η δημόσια τοποθέτησή του την ημέρα των Θεοφανίων, μπροστά στους συμπολίτες του, προκάλεσε μια τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση η οποία ξέφυγε από τα στενά όρια ενός μικρού νησιωτικού δήμου και απλώθηκε σε όλη τη χώρα, με μηνύματα στήριξης από πολίτες, μέσα ενημέρωσης πολιτικούς και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.

Η αποκάλυψη ανήμερα των Φώτων:

Κ.Σινάνης: «Θα λείψω για λίγο. Παω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα επιστρέψω»


Μάλιστα ο κ. Σινάνης αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του.
