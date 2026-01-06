Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η συγκλονιστική αποκάλυψη την ημέρα των Θεοφανίων, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Ευστράτιος Καρκίνος

Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η συγκλονιστική αποκάλυψη την ημέρα των Θεοφανίων, δείτε βίντεο

Εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας, είπε ο Κώστας Σινάνης στους κατοίκους του νησιού, που του ευχήθηκαν γρήγορα περαστικά

Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η συγκλονιστική αποκάλυψη την ημέρα των Θεοφανίων, δείτε βίντεο
Μήνυμα ελπίδας μέσα από μια μεγάλη προσωπική δοκιμασία έστειλε στους συμπολίτες του ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης, ο οποίος σήμερα λίγο μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θα υποβληθεί σε θεραπείες.

Ο μόλις 35 ετών δήμαρχος είπε στους συντοπίτες του ότι θα χρειασθεί ν’ απουσιάσει για μερικούς μήνες.

Κ.Σινάνης: «Θα λείψω για λίγο. Παω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα επιστρέψω»


«Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας» είπε στους κατοίκους, που του ευχήθηκαν περαστικά.

Όπως αναφέρει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.
