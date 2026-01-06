Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η συγκλονιστική αποκάλυψη την ημέρα των Θεοφανίων, δείτε βίντεο
Εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας, είπε ο Κώστας Σινάνης στους κατοίκους του νησιού, που του ευχήθηκαν γρήγορα περαστικά
Μήνυμα ελπίδας μέσα από μια μεγάλη προσωπική δοκιμασία έστειλε στους συμπολίτες του ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης, ο οποίος σήμερα λίγο μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θα υποβληθεί σε θεραπείες.
Ο μόλις 35 ετών δήμαρχος είπε στους συντοπίτες του ότι θα χρειασθεί ν’ απουσιάσει για μερικούς μήνες.
«Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας» είπε στους κατοίκους, που του ευχήθηκαν περαστικά.
Όπως αναφέρει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.
