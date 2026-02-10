Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευσίνα Δυστύχημα

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της

Η 71χρονη σκοτώθηκε ενώ καθοδηγούσε την κόρη της στο παρκάρισμα - Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο - Μπροστά στα μάτια των εγγονών της έγινε το τραγικό συμβάν

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της
Λίνα Κεκέση
235 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα, όταν μια 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο, παρασυρόμενη από το αυτοκίνητο της ίδιας της κόρης της, κατά τη διάρκεια στάθμευσης. Μια στιγμή απροσεξίας αποδείχθηκε μοιραία βάζοντας μια οικογένεια και ολόκληρη τη γειτονιά στο πένθος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα οδηγός είχε επιστρέψει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της και τα παιδιά της αφού προηγουμένως είχαν πάει στο σχολείο για να τα παραλάβουν. Την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει το όχημα της, η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να της δώσει οδηγίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κατά τη διαδικασία της όπισθεν, η οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι. Το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα παρασύροντας την ηλικιωμένη γυναίκα και εγκλωβίζοντας την ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των εγγονιών της 71χρονης, τα οποία φώναζαν κλαίγοντας για τη γιαγιά τους. Γείτονες που άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια ενώ η κόρη της 71χρονης βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Έκλαιγαν τα παιδάκια και φώναζαν για τη γιαγιά τους» δήλωσε συγκλονισμένος στο protothema.gr, κάτοικος της περιοχής ενώ ένας άλλος κάτοικος ανέφερε πως «έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια, ταυτόχρονα».

Η 71χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Λίνα Κεκέση
235 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης