Προκαλεί ο γιατρός του Ιπποκράτειου που καταδικάστηκε για φακελάκια: Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει, αντί να μου πουν κι ευχαριστώ με κατηγορούν
Προκαλεί ο γιατρός του Ιπποκράτειου που καταδικάστηκε για φακελάκια: Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει, αντί να μου πουν κι ευχαριστώ με κατηγορούν
Τρεις με πέντε χιλιάδες η... ταρίφα για να χειρουργεί ασθενείς και να παρακολουθεί προσωπικά τη μετεγχειρητική τους πορεία - Τι καταγγέλλουν συγγενείς ασθενών
Προκλητικός εμφανίστηκε ο γιατρός και μέχρι πρότινος διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος καταδικάστηκε σήμερα με ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή μετά την καταγγελία ότι έλαβε φακελάκι για να χειρουργήσει ασθενή.
Η συγκριμένη υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο καθώς ο γιατρός συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ποσού 3.000 ευρώ, μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς.
Σήμερα, το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της δωροληψίας και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή μέχρι την έφεση, χρηματική ποινή 30.000 ευρώ όπως και τους περιοριστικούς της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ.
Ο καταδικασθείς μιλώντας στην εκπομπή Livenews του Mega εμφανίστηκε λάβρος για τις κατηγορίες εναντίον του και κατηγορεί τους καταγγέλλοντες για.., αχαριστία. «50 χρόνια ήμουν ο "Άγιος Παντελεήμων" και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ μου λένε αυτά τα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά. «Τα παιδιά μου πέρασαν άσχημα στο σχολείο ντρέπονταν να πάνε λες και είχαν πατέρα το φονιά. Έχω απογοητευτεί τόσο από την κοινωνία δεν αξίζει να σώσεις κανέναν από τη στιγμή που σου κάνουν αυτά τα πράγματα. Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή με τέτοια προσφορά» είπε χαρακτηριστικά.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η σύζυγος που τον κατήγγειλε, παραθέτοντας την συνομιλία μαζί του κατά τη διάρκεια της οποίας την ενημέρωσε για την... ταρίφα στο φακελάκι: «"Εγώ παίρνω 5 χιλιάρικα, αλλά για σένα, επειδή είσαι εσύ, 3 χιλιάρικα". Και έχω μείνει κάγκελο. Τι εννοείτε γιατρέ; Δεν έχω τόσα λεφτά επάνω μου. Και μου λέει "αύριο τότε για να πληρώσω και μέσα"».
Τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό κατήγγειλαν και άλλοι ασθενείς και συγγενείς τους από τους οποίους ζητούσε 3.000-5.000 ευρώ για να κάνει ο ίδιος το χειρουργείο και να παρακολουθεί την μετεγχειρητική τους πορεία. «Τι εννοείτε γιατρέ κοστολογείται; Περίπου; "Ε" μου λέει, "τρία με πέντα χιλιάρικα". Έτσι ακριβώς. Γιατρέ, εγώ θα κάνω ο,τιδήποτε. Απλά λέω, να χειρουργηθεί ο μπαμπάς» είπε στο Mega γιος ασθενούς.
Εις βάρος του καρδιοχειρουργού είχε γίνει και άλλη καταγγελία το 2022. Σύμφωνα με την οικογένεια που τον κατήγγειλε, είχε καταδικαστεί, ο ίδιος ωστόσο το διαψεύδει. «Δεν έχει τελεσιδικήσει το δικαστήριο για την καταγγελία του 2022. Έχει γίνει άρση του Εφετείου. Δεν καταδικάστηκα.Αυτό που με δόλο μου είχαν βάλει στην αρχή, αυτό έμεινε» είπε στο Livenews και πρόσθεσε: «Ντροπή! Με μένα σκοτώνεται ο τελευαίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά που τον έλεγαν Αγιο Παντελεήμων». Πρόσθεσε δε ότι έχει κάνει και ο ίδιος μήνυση και πως όταν τον έλεγξαν δεν είχαν βρει τίποτα.
Με παγίδευσαν λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό, είπε στο δικαστήριο
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του σήμερα στο δικαστήριο ο καρδιοχειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας μάλιστα λόγο ακόμη και για εσκεμμένη παγίδευσή του λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό! «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα», είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο ασθενής τον οποίο χειρούργησε είναι καλά σήμερα. Συγκινημένος έκανε δε, λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση. «Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη...», είπε με το δικαστήριο να του θέτει στη συνέχεια πλήθος ερωτήσεων.
Πρόεδρος: Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;
Κατηγορούμενος: Είχα 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.
Πρόεδρος: Της είπατε πτάγματι (της καταγγέλλπυσας) ότι "συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία";.
Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι γι αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.
Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;
Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.
Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσεις το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;
Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.
Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα...» όμως...
Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της "είπα κάνε ότι νομίζεις". Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Εμείς οι καρδιοχειρούργοι είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια. Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον».
Πρόεδρος: Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε;
Κατηγορούμενος: Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (...)
Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλα.
Λαμβάνοντας το λόγο ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου τονίζοντας πως πιάστηκε επ' αυτοφώρω να λαμβάνει το χρηματικό ποσό.
Καταπέλτης ο εισαγγελέας
Μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας ανέφερε στη σχετική πρότασή του: «Μετά από το διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στο γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητα του ως γιατρός. Όλα αυτά, ο συνδυασμός των περιστατικών και τονότι κατελήφθη επ' αυτοφώρω δεν αφήνουν περιθώρια ότι ο κατηγορούμενος έλαβε εν γνώση του το συγκεκριμένο ωφέλημα Ζητώ την ενοχή του. Δεν μπορούμε να θεωρήσουνε ότι ένας καλός γιατρός είναι και ηθικός γιατρός».
Στο δικαστήριο κατέθεσε νωρίτερα και η καταγγελλουσα.
«Μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5.000 για σένα θα πάρω 3.000€. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις. Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει» ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα