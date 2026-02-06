Προκαλεί ο γιατρός του Ιπποκράτειου που καταδικάστηκε για φακελάκια: Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει, αντί να μου πουν κι ευχαριστώ με κατηγορούν

Κλείσιμο

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του σήμερα στο δικαστήριο ο καρδιοχειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας μάλιστα λόγο ακόμη και για εσκεμμένη παγίδευσή του λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό! «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα», είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο ασθενής τον οποίο χειρούργησε είναι καλά σήμερα. Συγκινημένος έκανε δε, λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση. «

...», είπε με το δικαστήριο να του θέτει στη συνέχεια πλήθος ερωτήσεων.

: Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;

Είχα 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.

Της είπατε πτάγματι (της καταγγέλλπυσας) ότι "συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία";.

Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι γι αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσεις το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα...» όμως...

Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της "είπα κάνε ότι νομίζεις". Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Εμείς οι καρδιοχειρούργοι είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια. Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον».



Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε;

Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (...)

Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλα.



Καταπέλτης ο εισαγγελέας

Λαμβάνοντας το λόγο ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου τονίζοντας πως πιάστηκε επ' αυτοφώρω να λαμβάνει το χρηματικό ποσό.



Μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας ανέφερε στη σχετική πρότασή του: «Μετά από το διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στο γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητα του ως γιατρός. Όλα αυτά, ο συνδυασμός των περιστατικών και τονότι κατελήφθη επ' αυτοφώρω δεν αφήνουν περιθώρια ότι ο κατηγορούμενος έλαβε εν γνώση του το συγκεκριμένο ωφέλημα Ζητώ την ενοχή του. Δεν μπορούμε να θεωρήσουνε ότι ένας καλός γιατρός είναι και ηθικός γιατρός».



Στο δικαστήριο κατέθεσε νωρίτερα και η καταγγελλουσα.

«Μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5.000 για σένα θα πάρω 3.000€. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις. Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει» ανέφερε.