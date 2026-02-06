Τρία χρόνια φυλακή στον καρδιοχειρουργό του Ιπποκράτειου για τα φακελάκια: «Εμείς που χειρουργούμε καρδιά, έχουμε τεράστιο άγχος» είπε στο δικαστήριο
Τρία χρόνια φυλακή στον καρδιοχειρουργό του Ιπποκράτειου για τα φακελάκια: «Εμείς που χειρουργούμε καρδιά, έχουμε τεράστιο άγχος» είπε στο δικαστήριο
Παράλληλα του επιβάλλεται χρηματική ποινή και εγγυοδοσία συνολικού ύψους 50.000 ευρώ για την υπόθεση- Τι είπε στην απολογία του
Βαρύς έπεσε σήμερα ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης στον καρδιοχειρουργό και μέχρι πρόσφατα διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος δικάστηκε για κατηγορία που τον θέλει να απαίτησε και να έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή. Το δικαστήριο με απόφαση του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της δωροληψίας και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή μέχρι την έφεση, χρηματική ποινή 30.000 ευρώ όπως και τους περιοριστικούς της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το δικαστήριο επέβαλε τους περιοριστικούς όρους στον κατηγορούμενο επειδή νωρίτερα είχε αποφασίσει τη μερική έκτιση της ποινής του. Όπως αποφασίστηκε ο καταδικαστείς γιατρός θα πρέπει να καταβάλει το ποσό μέχρι την ερχομένη Δευτέρα αλλιώς θα μπει φυλακή.
Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε μάλιστα στον κατηγορούμενο ούτε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, το οποίο και αιτήθηκε. «Εδώ (σ.σ. η καταγγέλουσα) λέει ότι από άλλους έπαιρνε 3.000 και από άλλους 5.000 ευρώ» είπε η πρόεδρος εκφωνώντας την απόφαση περί μη αναγνώρισης ελαφρυντικού στον κατηγορούμενο, ο οποίος όπως είπε η υπεράσπισή του βρίσκεται σήμερα σε δυνητική αργία.
Η συγκριμένη υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και έλαβε εκτενή δημοσιότητα καθώς ο κατηγορούμενος, σήμερα, γιατρός συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ποσού 3.000 ευρώ, μετά τη καταγγελία της συζύγου του ασθενούς.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του σήμερα στο δικαστήριο ο καρδιοχειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας μάλιστα λόγο ακόμη και για εσκεμμένη παγίδευσή του λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό! «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα», είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο ασθενής τον οποίο χειρούργησε είναι καλά σήμερα. Συγκινημένος έκανε δε, λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση. «Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη...», είπε με το δικαστήριο να του θέτει στη συνέχεια πλήθος ερωτήσεων.
Πρόεδρος: Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;
Κατηγορούμενος: Είχα 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.
Πρόεδρος: Της είπατε πτάγματι (της καταγγέλλπυσας) ότι "συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία";.
Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι γι αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.
Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;
Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.
Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσεις το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;
Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.
Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα...» όμως...
Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της "είπα κάνε ότι νομίζεις". Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει.
Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Εμείς οι καρδιοχειρούργοι είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια. Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον».
Πρόεδρος: Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε;
Κατηγορούμενος: Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (...)
Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλα.
Λαμβάνοντας το λόγο ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου τονίζοντας πως πιάστηκε επ' αυτοφώρω να λαμβάνει το χρηματικό ποσό.
Μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας ανέφερε στη σχετική πρότασή του: «Μετά από το διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στο γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητα του ως γιατρός. Όλα αυτά, ο συνδυασμός των περιστατικών και τονότι κατελήφθη επ' αυτοφώρω δεν αφήνουν περιθώρια ότι ο κατηγορούμενος έλαβε εν γνώση του το συγκεκριμένο ωφέλημα Ζητώ την ενοχή του. Δεν μπορούμε να θεωρήσουνε ότι ένας καλός γιατρός είναι και ηθικός γιατρός».
Στο δικαστήριο κατέθεσε νωρίτερα και η καταγγελλουσα.
«Μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5.000 για σένα θα πάρω 3.000€. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις. Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει» ανέφερε.
