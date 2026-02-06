Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε Εύβοια και Βοιωτία
Κατασχέθηκαν ηρωίνη και ακατέργαστη κάνναβη
Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας, στο πλαίσιο ελέγχων για ναρκωτικά.
Οι συλληφθέντες είναι τρεις αλλοδαποί και δύο Έλληνες, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ένας εκ των αλλοδαπών στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.
Σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης.
Οι συλληφθέντες είναι τρεις αλλοδαποί και δύο Έλληνες, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ένας εκ των αλλοδαπών στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.
Σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα