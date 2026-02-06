Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Εργατικό ατύχημα στη Βοιωτία, ακρωτηριάστηκε 22χρονος εργάτης στο πόδι
Εργατικό ατύχημα στη Βοιωτία, ακρωτηριάστηκε 22χρονος εργάτης στο πόδι
Ο νεαρός εργαζόταν στο μηχάνημα με μεταλλικές πλάκες αλουμινίου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκλωβίστηκε σε αυτό και τραυματίστηκε στα κάτω άκρα
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (5/2) στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο νεαρός εργαζόταν στο μηχάνημα με μεταλλικές πλάκες αλουμινίου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκλωβίστηκε σε αυτό.
Ο εργάτης τραυματίστηκε και στα δύο του πόδια και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το ένα πόδι, ωστόσο το άλλο κρίθηκε απαραίτητο να ακρωτηριαστεί.
Αυτό αποτελεί το τρίτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που γίνεται σε βιομηχανία της περιοχής τις τελευταίες ημέρες, ενώ το ένα εξελίχθηκε σε δυστύχημα.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο νεαρός εργαζόταν στο μηχάνημα με μεταλλικές πλάκες αλουμινίου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκλωβίστηκε σε αυτό.
Ο εργάτης τραυματίστηκε και στα δύο του πόδια και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το ένα πόδι, ωστόσο το άλλο κρίθηκε απαραίτητο να ακρωτηριαστεί.
Αυτό αποτελεί το τρίτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που γίνεται σε βιομηχανία της περιοχής τις τελευταίες ημέρες, ενώ το ένα εξελίχθηκε σε δυστύχημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα