Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκαν τρεις νεαροί
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Άγιος Νικόλαος Νεαροί Τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκαν τρεις νεαροί

Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ ο τρίτος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με θλαστικά τραύματα και ραγισμένη λεκάνη

Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκαν τρεις νεαροί
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε τοίχο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο όχημα επέβαιναν τρεις νεαροί, οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ ο τρίτος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με θλαστικά τραύματα και ραγισμένη λεκάνη.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκαν τρεις νεαροί

Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκαν τρεις νεαροί

Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκαν τρεις νεαροί
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης