Αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο στον Άγιο Νικόλαο, τραυματίστηκαν τρεις νεαροί
Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ ο τρίτος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με θλαστικά τραύματα και ραγισμένη λεκάνη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε τοίχο.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο όχημα επέβαιναν τρεις νεαροί, οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα. Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ ο τρίτος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με θλαστικά τραύματα και ραγισμένη λεκάνη.
Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
